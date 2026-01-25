Erneut Toter durch Schüsse von US-Beamten in Minnesota

Minneapolis (Minnesota) - Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut einen Menschen erschossen. Das Heimatschutzministerium sprach am Samstag von "defensiven Schüssen" auf einen Mann, der mit einer Faustfeuerwaffe und zwei Magazinen bewaffnet gewesen sei. Der Gouverneur des Staates Minnesota, Tim Walz, forderte US-Präsident Donald Trump zum sofortigen Abzug der "gewalttätigen und nicht ausgebildeten" ICE-Beamten auf. Tausende Menschen demonstrierten trotz Eiseskälte gegen ICE.

Tausende Flüge wegen Wintersturms in den USA gestrichen

Washington - Wegen eines herannahenden Wintersturms sind in den USA am Samstag fast 4.000 Flüge gestrichen worden. Für Sonntag wurden nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes FlightAware mehr als 8.800 weitere Flüge annulliert. US-Präsident Donald Trump, der den Sturm als "historisch" bezeichnete, genehmigte für zwölf US-Staaten den Katastrophenfall, darunter South Carolina, Virginia und Tennessee. "Passen Sie auf sich auf und halten Sie sich warm", schrieb Trump auf Truth Social.

Grüne mit Antrag für mehr Öffentlichkeit in U-Ausschüssen

Wien - Die Grünen haben einen Antrag für mehr Öffentlichkeit in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen eingebracht. Wie bereits im APA-Interview angekündigt, sollen U-Ausschüsse in einem ersten Schritt wie bei Gerichtsverhandlungen auch für Interessierte zugänglich sein. Im deutschen Bundestag sei die Anwesenheit der interessierten Öffentlichkeit völlig üblich, argumentierte Fraktionsführerin Nina Tomaselli.

US-Freeclimber bezwingt Wolkenkratzer in Taipeh

Taipeh/Los Gatos - US-Freeclimber Alex Honnold hat sich den Traum von einer Wolkenkratzer-Besteigung erfüllt. Der 40-Jährige kletterte in rund eineinhalb Stunden ohne jegliche Absicherung auf den 508 Meter hohen Taipeh 101 in Taiwans Hauptstadt. Die Aktion wurde live via Netflix gestreamt - was für massive Kritik gesorgt hatte. "Ich bin total gehypt, unglaublich!", sagte Honnold, nachdem er es schließlich geschafft hatte. Auf der Gebäudespitze schoss der Extremsportler zunächst ein Selfie.

Laut Witkoff weitere Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi geplant

Abu Dhabi - In der kommenden Woche sind nach US-Angaben weitere Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. Zu den am vergangenen Freitag und Samstag abgehaltenen trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington schrieb der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X, diese seien "sehr konstruktiv" gewesen. Es seien Pläne gemacht worden, "die Gespräche nächste Woche in Abu Dhabi fortzusetzen."

Trump würdigt nach abfälligen Kommentaren britische Soldaten

Washington - Nach der Empörung über seine abfälligen Kommentare zu NATO-Truppen in Afghanistan hat US-Präsident Donald Trump die Leistungen britischer Soldaten gewürdigt. "Die GROSSARTIGEN und sehr MUTIGEN Soldaten des Vereinigten Königreichs werden immer an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika stehen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. In Afghanistan seien 457 von ihnen gefallen und viele schwer verwundet worden, "sie gehörten zu den großartigsten Kämpfern".

Innsbruckerin Warenski gewinnt deutschen Film-Nachwuchspreis

Saarbrücken - Die Innsbruckerin Emilia Warenski ist beim Filmfestival Max Ophüls Preis als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet worden. Die Jury überzeugte ihre Darstellung im Film "Bleistiftstriche" von Alice Prosser. Den Hauptpreis als bester Spielfilm erhielt "Gropius Supernova" des Erfurter Regisseurs und Drehbuchautors Ben Voit über eine Plattenbausiedlung am Stadtrand von Berlin. Der Max Ophüls Preis ist das wichtigste Filmfestival für junge Talente im deutschen Sprachraum.

Kitzbühel: Routinierte "RaceParty" mit Klopp und Ibrahimović

Kitzbühel - Mit der "KitzRaceParty" in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der "Streif" ist Samstagabend der letzte große Höhepunkt des üppigen Kitz-Societytreibens auf dem Programm gestanden. Die Promidichte am Red Carpet war erwartungsgemäß recht hoch. Wie bereits im Vorjahr entpuppte sich dabei die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović als wahrer Blitzlicht-Magnet. Aber auch "Kitz-Debütant", Startrainer Jürgen Klopp, wurde von den Fotografen hell erleuchtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red