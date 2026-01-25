Hunderttausende Menschen in den USA ohne Strom

Washington - Der heftige Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen, sondern auch für zahlreiche Stromausfälle. Landesweit sind derzeit mindestens 250.000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Bis zu 30.000 Tote an zwei Protesttagen im Iran

Teheran - Bei den Massenprotesten im Iran könnten nach Informationen des "Time-Magazin" allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Das Magazin beruft sich auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen am 8. und 9. Jänner so viele Menschen getötet worden sein, dass die Behörden mit der Beseitigung der Leichen überfordert gewesen seien. Laut den Beamten gingen Leichensäcke aus und statt Krankenwagen seien Lkws genutzt worden.

Tausende in Kiew nach neuen Angriffen ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine hat Russland das Land erneut mit Drohnen und Raketen beschossen. Zum Einsatz gekommen seien 102 Kampfdrohnen und zwei Iskander-Raketen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 87 Drohnen wurden demnach abgewehrt, es gab aber auch Einschläge an zehn unterschiedlichen Orten. Bei tiefwinterlichen Verhältnissen waren zudem 1.676 Wohnblocks weiter ohne Heizung. Auch Russland meldete ukrainische Drohnenangriffe.

St. Pöltens Bürgermeister hat gewählt

St. Pölten - Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten hat Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am frühen Sonntagvormittag als erster Spitzenkandidat der bisher im Rathaus vertretenen Parteien die Stimme abgegeben. Der Stadtchef kam um 9.00 Uhr ins Feuerwehrhaus im Stadtteil Ratzersdorf. Zum Ausgang der Wahl gab er sich "positiv", weil er ein "positiver Mensch" sei. Die Sozialdemokraten wollen einmal mehr die absolute Mehrheit verteidigen. Vor fünf Jahren erreichten sie 56,02 Prozent.

Alko-Lenkerin in Salzburg mit Kleinkind unterwegs

Salzburg - Eine stark alkoholisierte Salzburgerin ist am Samstag in der Mittagszeit auf der Westautobahn A1 bei Wals-Siezenheim mit ihrem Pkw von der Polizei aufgehalten worden. Die 37-jährige Frau aus dem Pongau hatte ihr einjähriges Kind im Auto und war der Polizei wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Lenkerin erklärte, dass sie sich aus Oberösterreich kommend auf der Heimfahrt befinde und müde sei. Der Alkotest durch die Beamten ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Leichenfund in Niederösterreich - Mann von Pkw erfasst

Leopoldsdorf bei Wien - Nach dem Fund einer Leiche eines Mannes in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck/Leitha) in der Nacht auf Samstag lag am Sonntag das Obduktionsergebnis vor. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich lässt dieses darauf schließen, dass der 24-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht laufen weiter, die Polizei bat um sachdienliche Hinweise.

Schwerer Unfall nach Straßenrennen auf der A14

Bregenz/Koblach - Ein Straßenrennen dürfte am späten Samstagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei Koblach (Bez. Feldkirch) zu einem schweren Unfall geführt haben. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw kollidierte mit den Leitschienen, offenbar nach einem Beschleunigungsduell mit einem unbekannten Lenker, so die Polizei. Die fünf Insassen wurden leicht verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Fahrer sowie Zeugen des Unfalls.

2025 rund 5.000 Militärtransporte durch Österreich

Wien - Rund 5.000 internationale Militärtransporte sind im abgelaufenen Jahr durch Österreich gelaufen. 22 verschiedene Länder führten nach Angaben des Verteidigungsministeriums Transite durch. Jeder einzelne sei freilich geprüft und "gemäß den Bestimmungen des Truppenaufenthaltsgesetzes sowie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten genehmigt" worden, hieß es.

