Hunderttausende Menschen in den USA ohne Strom

Washington - Der heftige Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen, sondern auch für zahlreiche Stromausfälle. Landesweit sind derzeit mindestens 250.000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Spitzenkandidaten in St. Pölten haben gewählt

St. Pölten - Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten haben bis Sonntagmittag die Spitzenkandidaten ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) war der erste bei den bisher im Rathaus vertretenen Parteien. Den Anfang überhaupt hatte Max Zirngast (KPÖ) gemacht. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Lediglich im Sprengel beim Seniorenwohnheim am Eisberg ist die Stimmabgabe nur bis 12.00 Uhr möglich gewesen.

Ministerin Bauer für maximal zwölf Monate Zivildienst

Wien - Die zuständige ÖVP-Ministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) will die Zivildienstdauer - wenn überhaupt - nur in begrenztem Ausmaß erhöhen. "Ich denke, bei zwölf Monaten sollte ganz klar die Grenze sein", sagte sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die Diskussion um einen verlängerten Wehrdienst sei eine "wichtige Sache", die Unterschiede zum Zivildienst müssten aber verhältnismäßig bleiben. Anerkennungen von freiwilliger Arbeit will Bauer überdenken.

Minneapolis: Anordnung zum Schutz von Beweismitteln

Minneapolis (Minnesota) - Nach den tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis hat ein Richter eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Beweismittel erlassen. Den Bundesbehörden ist es dem Gerichtsdokument zufolge untersagt, Beweismittel in Zusammenhang mit der Schussabgabe unter Beteiligung von Bundesbeamten zu "zerstören oder zu verändern". Ausdrücklich gehe es auch um Beweismittel, die bereits vom Tatort entfernt worden waren.

Bub stellte sich in Salzburg nach tödlichem Skiunfall

Zell am See - Jener Jugendliche, der am Samstag in einen Skiunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt war und vom Unfallort geflüchtet ist, hat sich am Sonntagvormittag mit seiner Familie bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 14-jährigen Urlauber aus Irland. Bei dem Unfall im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See ist ein 49-jähriger Einheimischer gestorben.

Bis zu 30.000 Tote an zwei Protesttagen im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei den Massenprotesten im Iran könnten nach Informationen des "Time-Magazin" allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Das Magazin beruft sich auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen am 8. und 9. Jänner so viele Menschen getötet worden sein, dass die Behörden mit der Beseitigung der Leichen überfordert gewesen seien. Laut den Beamten gingen Leichensäcke aus und statt Krankenwagen seien Lkws genutzt worden.

Tausende in Kiew nach neuen Angriffen ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine hat Russland das Land erneut mit Drohnen und Raketen beschossen. Die ukrainische Luftwaffe meldete Einschläge an zehn unterschiedlichen Orten. Bei tiefwinterlichen Verhältnissen waren zudem 1.676 Wohnblocks weiter ohne Heizung. Präsident Selenskyj forderte in Vilnius von Verbündeten mehr Munition für die Luftverteidigung. Auch Russland meldete ukrainische Drohnenangriffe.

Alko-Lenkerin in Salzburg mit Kleinkind unterwegs

Salzburg - Eine stark alkoholisierte Salzburgerin ist am Samstag in der Mittagszeit auf der Westautobahn A1 bei Wals-Siezenheim mit ihrem Pkw von der Polizei aufgehalten worden. Die 37-jährige Frau aus dem Pongau hatte ihr einjähriges Kind im Auto und war der Polizei wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Lenkerin erklärte, dass sie sich aus Oberösterreich kommend auf der Heimfahrt befinde und müde sei. Der Alkotest durch die Beamten ergab einen Wert von 2,2 Promille.

