Wintersturm trifft USA hart: Stromausfälle und eisige Kälte

Washington - Ein heftiger Wintersturm zieht derzeit mit klirrender Kälte, Schnee und Eis über große Teile der USA und soll am Sonntag auch New York, Philadelphia und die Hauptstadt Washington entlang der US-Ostküste erfassen. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung kämpft mit den zunehmenden Folgen des extremen Winterwetters - laut Behörden also nahezu 190 Millionen Menschen.

Spitzenkandidaten in St. Pölten haben gewählt

St. Pölten - Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten haben bis Sonntagmittag die Spitzenkandidaten ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) war der erste bei den bisher im Rathaus vertretenen Parteien. Den Anfang überhaupt hatte Max Zirngast (KPÖ) gemacht. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Lediglich im Sprengel beim Seniorenwohnheim am Eisberg ist die Stimmabgabe nur bis 12.00 Uhr möglich gewesen.

Entfesselter Feller gewinnt Kitzbühel-Slalom

Kitzbühel - Österreichs Slalomfahrer haben im vorletzten Rennen vor den Olympischen Spielen nicht nur den ersten Podestplatz in dieser Saison eingefahren, sondern auch den ersten Sieg. Der Tiroler Manuel Feller gewann am Sonntag zum Abschluss der Hahnenkammrennen in Kitzbühel vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,35) und dem Deutschen Linus Straßer (+0,53). Feller war Halbzeitvierter gewesen. Der Triumph ließ die Emotionen im gesamten Männerteam hochgehen und die Tränen fließen.

Bis zu 30.000 Tote an zwei Protesttagen im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei den Massenprotesten im Iran könnten nach Informationen des "Time-Magazin" allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Das Magazin beruft sich auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen am 8. und 9. Jänner so viele Menschen getötet worden sein, dass die Behörden mit der Beseitigung der Leichen überfordert gewesen seien. Laut den Beamten gingen Leichensäcke aus und statt Krankenwagen seien Lkws genutzt worden.

Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

Minneapolis (Minnesota) - Nach erneut tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis wächst die Wut auf US-Präsident Donald Trump und dessen rigorose Abschiebepolitik. Die Eltern des auf der Straße erschossenen US-Bürgers werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn Alex Pretti ohne legitimen Grund getötet zu haben. Das Heimatschutzministerium stellt den Fall hingegen als Notwehr dar - doch Videos von der Szene befeuern Zweifel daran.

Bub stellte sich in Salzburg nach tödlichem Skiunfall

Zell am See - Jener Jugendliche, der am Samstag in einen Skiunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt war und vom Unfallort geflüchtet ist, hat sich am Sonntagvormittag mit seiner Familie bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 14-jährigen Urlauber aus Irland. Bei dem Unfall im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See ist ein 49-jähriger Einheimischer gestorben.

Ministerin Bauer für maximal zwölf Monate Zivildienst

Wien - Die zuständige ÖVP-Ministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) will die Zivildienstdauer - wenn überhaupt - nur in begrenztem Ausmaß erhöhen. "Ich denke, bei zwölf Monaten sollte ganz klar die Grenze sein", sagte sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die Diskussion um einen verlängerten Wehrdienst sei eine "wichtige Sache", die Unterschiede zum Zivildienst müssten aber verhältnismäßig bleiben. Anerkennungen von freiwilliger Arbeit will Bauer überdenken.

Tausende in Kiew nach neuen Angriffen ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine hat Russland das Land erneut mit Drohnen und Raketen beschossen. Die ukrainische Luftwaffe meldete Einschläge an zehn unterschiedlichen Orten. Bei tiefwinterlichen Verhältnissen waren zudem 1.676 Wohnblocks weiter ohne Heizung. Präsident Selenskyj forderte in Vilnius von Verbündeten mehr Munition für die Luftverteidigung. Auch Russland meldete ukrainische Drohnenangriffe.

