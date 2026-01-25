Netanyahu empfing FPÖ-Europaabgeordneten Vilimsky

Jerusalem/Wien - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Sonntag eine Delegation von Parlamentariern aus Ungarn, Österreich, Spanien und Frankreich empfangen und dabei den vermeintlichen Einfluss von Islamisten und radikalen Linken in Europa kritisiert, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldet. Teil der Delegation war auch der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, der von einem "Treffen historischen Ausmaßes" sprach.

US-Gericht stoppte Entzug von Aufenthaltsrecht von Migranten

Washington/Boston - Ein US-Bundesgericht hat den Versuch der Regierung von Präsident Donald Trump gestoppt, den legalen Aufenthaltsstatus von mehr als 8.400 Migranten zu beenden. Dabei handelt es sich um Familienangehörige von US-Bürgern und Inhabern einer sogenannten Green Card aus sieben lateinamerikanischen Ländern. Richterin Indira Talwani in Boston erließ am Samstagabend (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung, unter anderem weil "keine Belege für Betrugsbedenken vorgelegt" worden seien.

Selenskyj: Dokument zu US-Sicherheitsgarantien ist fertig

Moskau - Ein Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnungsreif. Das Dokument werde nun zur Ratifizierung an den US-Kongress und das ukrainische Parlament weitergeleitet, sagte Selenskyj am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem Treffen mit Präsident Gitanas Nauseda. Russland warf unterdessen der politischen EU-Führung bezüglich einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts Inkompetenz vor.

Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

Minneapolis (Minnesota) - Nach erneut tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis wächst die Wut auf US-Präsident Donald Trump und dessen rigorose Abschiebepolitik. Die Eltern des auf der Straße erschossenen US-Bürgers werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn Alex Pretti ohne legitimen Grund getötet zu haben. Das Heimatschutzministerium stellt den Fall hingegen als Notwehr dar - doch Videos von der Szene befeuern Zweifel daran.

Bericht: Indien könnte Zölle auf EU-Autos deutlich senken

Brüssel/Neu-Delhi - Indien will einem Medienbericht zufolge Import-Zölle auf Autos aus der Europäischen Union drastisch senken. Im Zuge eines Freihandelsabkommens sollen die Abgaben von bis zu 110 auf 40 Prozent fallen, wie zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Bereits am Dienstag könnten beide Seiten den Abschluss der langwierigen Gespräche für das Abkommen bekanntgeben.

Bis zu 30.000 Tote an zwei Protesttagen im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei den Massenprotesten im Iran könnten nach Informationen des "Time-Magazin" allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Das Magazin beruft sich auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums. Demnach sollen am 8. und 9. Jänner so viele Menschen getötet worden sein, dass die Behörden mit der Beseitigung der Leichen überfordert gewesen seien. Laut den Beamten gingen Leichensäcke aus und statt Krankenwagen seien Lkws genutzt worden.

