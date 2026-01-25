SPÖ stürzt in St. Pölten ab und verliert Absolute

St. Pölten - Die SPÖ hat bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am Sonntag eine herbe Schlappe erlitten und nach 61 Jahren die absolute Mehrheit verloren. Die von Bürgermeister Matthias Stadler angeführten Sozialdemokraten stürzten laut dem vorläufigen Endergebnis auf 42,53 Prozent ab (2021: 56,02 Prozent). Die ÖVP behauptete mit 21,38 Prozent (22,74) Platz zwei vor der FPÖ, die von 8,92 auf 19,75 Prozent zulegte.

Bundesheer präsentiert "Risikobild 2026"

Wien - Im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, präsentiert das Verteidigungsministerium am Montag eine umfassende Gefahrenanalyse. Das "Risikobild 2026" der Ministeriumsabteilung Verteidigungspolitik und Strategie soll einen Überblick über die Risiken Österreichs für die kommenden zwölf bis 18 Monate bieten. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt teil.

KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Wien - Die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Montag in die fünfte Runde. Begleitet werden sie von Streikdrohungen der Arbeitnehmerseite. Dafür hat die Gewerkschaft vorsorglich einen entsprechenden Streikbeschluss gefasst.

US-Grenzschutz zu Schüssen in Minneapolis: Beamte sind Opfer

Minneapolis (Minnesota) - Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 37-Jährigen in der US-Großstadt Minneapolis hat ein führender Grenzpolizeikommandant die Beamten mit provokanten Äußerungen verteidigt. "Der Verdächtige hat sich selbst in diese Situation gebracht. Die Opfer sind die Grenzschutzbeamten", so der durch Abschieberazzien bekannt gewordene Gregory Bovino am Sonntag im US-Sender CNN. In Minneapolis wächst indes die Wut auf US-Präsident Donald Trump und dessen rigorose Abschiebepolitik.

Selenskyj: Dokument zu US-Sicherheitsgarantien ist fertig

Moskau - Ein Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnungsreif. Das Dokument werde nun zur Ratifizierung an den US-Kongress und das ukrainische Parlament weitergeleitet, sagte Selenskyj am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem Treffen mit Präsident Gitanas Nauseda. Russland warf unterdessen der politischen EU-Führung bezüglich einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts Inkompetenz vor.

Netanyahu empfing FPÖ-Europaabgeordneten Vilimsky

Jerusalem/Wien - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Sonntag eine Delegation von Parlamentariern aus Ungarn, Österreich, Spanien und Frankreich empfangen und dabei den vermeintlichen Einfluss von Islamisten und radikalen Linken in Europa kritisiert, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldet. Teil der Delegation war auch der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, der von einem "Treffen historischen Ausmaßes" sprach.

