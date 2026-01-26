Mindestens 15 Tote nach Fährunfall im Süden der Philippinen

Jolo/Zamboanga - Mindestens 15 Tote hat es bei einem Fährunfall im Süden der Philippinen gegeben. Wie die philippinische Küstenwache am Montag weiter mitteilte, wurden 316 Menschen gerettet. Die Suche nach Dutzenden Vermissten läuft indes weiter. Der Unfall ereignete sich, als das Passagierschiff MV Trisha Kerstin 3 nach seiner Abfahrt in Zamboanga auf dem Weg nach Jolo in der Provinz Sulu war. Das für 352 Personen zugelassene Schiff hatte 332 Passagiere und 27 Besatzungsmitglieder an Bord.

Wintersturm sorgt für Tote und Stromausfälle in den USA

Washington - Ein heftiger Wintersturm hat in weiten Teilen der USA zu mehreren Todesfällen und zu Stromausfällen in mehr als einer Million Haushalten geführt. In New York gab es fünf Tote, in Louisiana zwei. In mindestens 20 Staaten riefen die Behörden den Notstand aus, Tausende Flüge wurden am Wochenende gestrichen. Der nationale Wetterdienst (NWS) warnte vor erheblichen Einschränkungen durch glatte Wege und Straßen. Der Sturm bewegte sich am Sonntag vom Süden in den Nordosten der USA.

SPÖ stürzt in St. Pölten ab und verliert Absolute

St. Pölten - Die SPÖ hat bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am Sonntag eine herbe Schlappe erlitten und nach 61 Jahren die absolute Mehrheit verloren. Die von Bürgermeister Matthias Stadler angeführten Sozialdemokraten stürzten laut dem vorläufigen Endergebnis auf 42,53 Prozent ab (2021: 56,02 Prozent). Die ÖVP behauptete mit 21,38 Prozent (22,74) Platz zwei vor der FPÖ, die von 8,92 auf 19,75 Prozent zulegte.

US-Privatjet geht nach Start in Flammen auf

Augusta (Maine) - Ein Privatjet ist kurz nach dem Start von einem Flughafen im US-Staat Maine in Flammen aufgegangen und abgestürzt. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA weiter mitteilte, waren acht Personen an Bord, über ihr Schicksal und ihre Identität ist noch nichts bekannt. Der Absturz des zweimotorigen Turbofan-Jets Bombardier Challenger 600 auf dem Bangor International Airport ereignete sich laut FAA am Sonntag (Ortszeit) gegen 19.45 Uhr. Eine Untersuchung werde eingeleitet, so die Behörde.

Trump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Nach den tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einen Krankenpfleger in Minneapolis erhöht Präsident Donald Trump den Druck auf den demokratischen Gouverneur des US-Staats Minnesota. Er fordere Gouverneur Tim Walz, Bürgermeister Jacob Frey und alle demokratischen Gouverneure und Bürgermeister in den USA auf, offiziell mit seiner Regierung zusammenzuarbeiten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu

Jerusalem - Israel will nach Abschluss eines Militäreinsatzes zur Auffindung der letzten Geisel-Leiche im Gazastreifen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet eingeschränkt für den Personenverkehr wieder öffnen. Das gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Montag bekannt. Nach Abschluss dieses Einsatzes und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen mit den USA werde Israel den Übergang unter vollständiger israelischer Kontrolle öffnen.

Bundesheer präsentiert "Risikobild 2026"

Wien - Im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, präsentiert das Verteidigungsministerium am Montag eine umfassende Gefahrenanalyse. Das "Risikobild 2026" der Ministeriumsabteilung Verteidigungspolitik und Strategie soll einen Überblick über die Risiken Österreichs für die kommenden zwölf bis 18 Monate bieten. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt teil.

KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Wien - Die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Montag in die fünfte Runde. Begleitet werden sie von Streikdrohungen der Arbeitnehmerseite. Dafür hat die Gewerkschaft vorsorglich einen entsprechenden Streikbeschluss gefasst.

