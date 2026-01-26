Wintersturm sorgt für Tote und Stromausfälle in den USA

Washington - Ein heftiger Wintersturm hat in weiten Teilen der USA zu mehreren Todesfällen und zu Stromausfällen in mehr als einer Million Haushalten geführt. In New York gab es fünf Tote, in Louisiana zwei. In mindestens 20 Staaten riefen die Behörden den Notstand aus, Tausende Flüge wurden am Wochenende gestrichen. Der nationale Wetterdienst (NWS) warnte vor erheblichen Einschränkungen durch glatte Wege und Straßen. Der Sturm bewegte sich am Sonntag vom Süden in den Nordosten der USA.

Im Jahr 2025 starben 65 Radfahrende in Österreich

Wien - Immer mehr Menschen in Österreich steigen aufs Rad oder E-Bike. Mit dem steigenden Radverkehrsaufkommen gibt es aber auch Handlungsbedarf in Sachen Sicherheit. Wie der ÖAMTC unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Innenministeriums berichtete, sind im Vorjahr 65 Radfahrende tödlich im Straßenverkehr verunglückt. Das war der höchste Wert seit 23 Jahren, gegenüber 2024 hat sich die Zahl der Toten sogar verdoppelt. 31 der Todesopfer waren mit dem E-Bike unterwegs.

KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Wien - Die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Montag in die fünfte Runde. Begleitet werden sie von Streikdrohungen der Arbeitnehmerseite. Dafür hat die Gewerkschaft vorsorglich einen entsprechenden Streikbeschluss gefasst.

Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu

Jerusalem - Israel will nach Abschluss eines Militäreinsatzes zur Auffindung der letzten Geisel-Leiche im Gazastreifen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet eingeschränkt für den Personenverkehr wieder öffnen. Das gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Montag bekannt. Nach Abschluss dieses Einsatzes und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen mit den USA werde Israel den Übergang unter vollständiger israelischer Kontrolle öffnen.

Trump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Nach den tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einen Krankenpfleger in Minneapolis erhöht Präsident Donald Trump den Druck auf den demokratischen Gouverneur des US-Staats Minnesota. Er fordere Gouverneur Tim Walz, Bürgermeister Jacob Frey und alle demokratischen Gouverneure und Bürgermeister in den USA auf, offiziell mit seiner Regierung zusammenzuarbeiten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

US-Privatjet geht nach Start in Flammen auf

Augusta (Maine) - Ein Privatjet ist kurz nach dem Start von einem Flughafen im US-Staat Maine in Flammen aufgegangen und abgestürzt. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA weiter mitteilte, waren acht Personen an Bord, über ihr Schicksal und ihre Identität ist noch nichts bekannt. Der Absturz des zweimotorigen Turbofan-Jets Bombardier Challenger 600 auf dem Bangor International Airport ereignete sich laut FAA am Sonntag (Ortszeit) gegen 19.45 Uhr. Eine Untersuchung werde eingeleitet, so die Behörde.

SPÖ nach Rekordverlust in St. Pölten auf Partnersuche

St. Pölten - Nach dem Polit-Beben bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten vom Sonntag beginnen bereits am (heutigen) Montag die Parteiengespräche. Die SPÖ muss sich nach einem nie da gewesenen Absturz von 56,02 auf nunmehr 42,53 Prozent erstmals seit 1960 und zum überhaupt erst zweiten Mal nach 1945 auf Partnersuche begeben. Die "logische Koalition" ist Rot-Grün.

Blitzeinschlag bei Demo in Brasilien: 89 Verletzte

Bras�lia - Bei einem Blitzeinschlag bei einer Kundgebung von Anhängern des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind nach Angaben der Feuerwehr 89 Menschen verletzt worden, elf von ihnen schwer. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Bras�lia. Dort hatten sich bei starkem Regen Tausende Anhänger des inhaftierten ultrarechten Ex-Staatschefs Bolsonaro versammelt, der wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

