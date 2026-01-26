Risikobild: Welt wird unsicherer, Atomkriegsgefahr sehr groß

Wien - Im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, hat das Verteidigungsministerium am Montag das "Risikobild 2026" präsentiert. "Die Welt wird unsicherer" und gleichzeitig "imperialistischer und darwinistischer", sagte Generalsekretär Arnold Kammel im Vorfeld der Präsentation. Die Gefahr eines Atomkriegs sei "sehr, sehr groß", ergänzte Oberst Bernhard Richter gegenüber Journalisten.

Wintersturm sorgt für Tote und Stromausfälle in den USA

Washington - Ein heftiger Wintersturm hat in weiten Teilen der USA zu mehreren Todesfällen und zu Stromausfällen in mehr als einer Million Haushalten geführt. In New York gab es fünf Tote, in Louisiana zwei. In mindestens 20 Staaten riefen die Behörden den Notstand aus, Tausende Flüge wurden am Wochenende gestrichen. Der nationale Wetterdienst (NWS) warnte vor erheblichen Einschränkungen durch glatte Wege und Straßen. Der Sturm bewegte sich am Sonntag vom Süden in den Nordosten der USA.

Causa Wienwert - Hauptstrang wird fortgesetzt

Wien - Am dritten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert kommen am Montag die Angeklagten selbst zu Wort. Am Freitag war die Verhandlung nach einem Diversionsantrag durch den mitangeklagten Ex-ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer und dessen Frau gesplittet worden. Der Diversion wurde stattgegeben, womit das Ehepaar Mahrer nun nicht mehr auf der Anklagebank sitzt. Neben dem ehemaligen Wienwert-Chef Stefan Gruze stehen nunmehr acht weitere Personen vor Gericht.

KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Wien - Die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Montag in die fünfte Runde. Begleitet werden sie von Streikdrohungen der Arbeitnehmerseite, für die die Gewerkschaft vorsorglich einen entsprechenden Streikbeschluss gefasst hat. Unmittelbar vor Verhandlungsbeginn deutete die Arbeitnehmerseite an, eventuell von der kategorischen Forderung nach vier Prozent Gehaltsplus abzurücken - forderte aber ein Entgegenkommen der Arbeitgeberseite.

Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu

Jerusalem - Israel will nach Abschluss eines Militäreinsatzes zur Auffindung der letzten Geisel-Leiche im Gazastreifen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet eingeschränkt für den Personenverkehr wieder öffnen. Das gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Montag bekannt. Nach Abschluss dieses Einsatzes und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen mit den USA werde Israel den Übergang unter vollständiger israelischer Kontrolle öffnen.

Trump macht Druck auf demokratischen Gouverneur Minnesotas

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Nach den tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einen Krankenpfleger in Minneapolis erhöht Präsident Donald Trump den Druck auf den demokratischen Gouverneur des US-Staats Minnesota. Er fordere Gouverneur Tim Walz, Bürgermeister Jacob Frey und alle demokratischen Gouverneure und Bürgermeister in den USA auf, offiziell mit seiner Regierung zusammenzuarbeiten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Feinunze Gold kostet erstmals mehr als 5.000 Dollar

Washington/Frankfurt - Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 5.000 Dollar geknackt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte an der Metallbörse in London im frühen Handel um bis zu zwei Prozent auf 5.093 US-Dollar (4.337,42 Euro) und war damit so hoch wie noch nie. Zu den stärksten Treibern zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.

Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Flachgau

Eugendorf/Salzburg/Ingolstadt - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eugendorf (Flachgau) sind am Sonntagnachmittag acht Personen verletzt worden. Ein zweijähriges Mädchen musste von den Ersthelfern wiederbelebt werden. Seine Mutter, eine 39-Jährige aus Ingolstadt, war mit ihrem Wagen auf der B1 aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Ihr Pkw prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 41-Jährigen aus dem Flachgau. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt.

