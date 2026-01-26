Spar hat Sporthändler Hervis verkauft

Wien/Salzburg - Der Salzburger Handelskonzern Spar hat sich von seiner Sporthandelstochter Hervis getrennt, der Verkauf wurde bereits am Freitag besiegelt. Neue Eigentümer sind der deutsche Investor und Snipes-Gründer Sven Voth und Udo Schloemer, Gründer der Factory Berlin. Das teilte Spar am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte der vergangenen Woche, wonach sich die Transaktion bereits "im Endspurt" befunden habe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Risikobild: Welt wird unsicherer, Atomkriegsgefahr sehr groß

Wien - Im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, hat das Verteidigungsministerium am Montag das "Risikobild 2026" präsentiert. "Die Welt wird unsicherer" und gleichzeitig "imperialistischer und darwinistischer", sagte Generalsekretär Arnold Kammel im Vorfeld der Präsentation. Die Gefahr eines Atomkriegs sei "sehr, sehr groß", ergänzte Oberst Bernhard Richter gegenüber Journalisten.

EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder

San Francisco/EU-weit/Brüssel - Nach dem Skandal um sexualisierte KI-Bilder von Elon Musks Chatbot Grok leitet die EU-Kommission ein Verfahren gegen den US-Konzern X ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen des Tech-Milliardärs laut Mitteilung, die Risiken bei der Einführung seiner Künstlichen Intelligenz auf der Online-Plattform nicht richtig bewertet und reduziert zu haben.

KV-Verhandlungen der Sozialwirtschaft gehen weiter

Wien - Die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gehen am Montag in die fünfte Runde. Begleitet werden sie von Streikdrohungen der Arbeitnehmerseite, für die die Gewerkschaft vorsorglich einen entsprechenden Streikbeschluss gefasst hat. Unmittelbar vor Verhandlungsbeginn deutete die Arbeitnehmerseite an, eventuell von der kategorischen Forderung nach vier Prozent Gehaltsplus abzurücken - forderte aber ein Entgegenkommen der Arbeitgeberseite.

EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas

Brüssel - Die EU-Staaten haben den vollständigen Importstopp von Gas aus Russland bis spätestens Ende 2027 gegen den Widerstand von Ungarn und der Slowakei endgültig beschlossen. Demnach soll die Einfuhr von russischem Gas über Pipelines schrittweise und ab spätestens 1. November 2027 komplett eingestellt werden, inklusive langfristiger Verträge. 24 der 27 EU-Staaten stimmten in Brüssel für eine entsprechende Verordnung, somit wurde die notwendige Mehrheit erreicht.

Eisklassiker "Brickerl" kehrt zurück

Wien - Der Eisklassiker "Brickerl" kehrt zurück: Nach einem enormen Hype nach der Einstellung des "Brickerls" entschloss sich Eskimo, das Kulteis wieder ins Sortiment zu nehmen. "Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans. In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das 'Brickerl' wieder nach Österreich zu holen", sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company Austria, zu der Eskimo gehört.

Extreme Hitze und Buschbrände in Australien

Melbourne - In weiten Teilen Australiens herrscht extreme Hitze mit Temperaturen nahe 50 Grad. Buschfeuer haben im Südosten bereits Evakuierungen ausgelöst. Besonders schlimm betroffen sind die Bundesstaaten Südaustralien, Victoria, New South Wales und Queensland. In vielen australischen Medienberichten ist von einem der heißesten Wetterphänomene seit Jahren die Rede. Gewarnt wird vor möglichen Gefahren für Bevölkerung und Einsatzkräfte.

Soziale Netzwerke für heimische Jugendliche weniger wichtig

Wien - Mit einem durchaus überraschenden und bei der Diskussion um Social Media-Verbote besonders relevanten Ergebnis wartet der Jugend-Internet-Monitor 2026 auf: Praktisch alle Plattformen der sozialen Netzwerke verlieren Userinnen und User. Dagegen nimmt die Beliebtheit von KI-Chatbots massiv zu, wie die von saferinternet.at initiierte Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung ergab. Befragt wurden 500 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren, hieß es am Montag.

