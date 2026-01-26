Teichtmeister nach Kokainkonsum enthaftet

Wien - Der am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischte frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wird aus dem forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig entlassen. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, der APA am Montagnachmittag. "Nach einem psychiatrischen Gutachten wurde die Krisenintervention heute aufgehoben", sagte Salzborn. Teichtmeister muss sich jedoch weiter an gewisse Auflagen halten.

"Risikobild 2026": Die Welt wird unsicherer

Wien - Im Schatten des Ukraine-Kriegs, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, hat das Verteidigungsministerium am Montag das "Risikobild 2026" präsentiert. "Die Welt wird unsicherer" und gleichzeitig "imperialistischer und darwinistischer", sagte Generalsekretär Arnold Kammel. Die Gefahr eines Atomkriegs wurde nicht erwähnt. Im Vorfeld hatte Oberst Bernhard Richter die Gefahr auf eine Frage hin als "sehr, sehr groß" eingeschätzt.

Spar hat Sporthändler Hervis verkauft

Wien/Salzburg - Der Salzburger Handelskonzern Spar hat sich nach mehr als 50 Jahren von seiner Sporthandelstochter Hervis getrennt, der Verkauf wurde bereits am Freitag besiegelt. Neue Eigentümer sind der deutsche Investor und Snipes-Gründer Sven Voth und Udo Schloemer, Gründer der Factory Berlin. Das teilte Spar am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte der vergangenen Woche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten

Menlo Park - Der Messenger-Dienst WhatsApp vom Facebook-Konzern Meta muss künftig strengere EU-Digitalregeln beachten. Die Nutzerzahlen hätten eine entscheidende Schwelle erreicht, weshalb die offenen Kanäle nun europäischen Digitalgesetzen entsprechen müssen, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Brüssel kann damit künftig prüfen, ob sich Whatsapp an die EU-Gesetze hält, hat aber keinen Zugriff auf private Chatnachrichten.

EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder

San Francisco/EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern gegen den Chatbot Grok von US-Milliardär Elon Musk vor. "In Europa wird kein Unternehmen Geld damit verdienen, unsere Grundrechte zu verletzen", sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Brüsseler Ermittler prüfen nun, ob Musks Onlinedienst X genug gegen die Verbreitung der Bilder tut. In der Folge kann die Kommission ein hohes Bußgeld verhängen.

Petra Bayr zur Europaratsversammlung-Vorsitzenden gewählt

Straßburg - Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr ist zur neuen Vorsitzenden der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) gewählt worden. Bayr setzte sich Montag in Straßburg im ersten Wahlgang mit 164 zu 50 Stimmen gegen die schwedische Abgeordnete Victoria Tiblom von der rechtskonservativen Fraktion durch, wie die PACE und der Europarat mitteilten. Der Europarat hat 46 Mitgliedsstaaten und setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa ein.

14-Jähriger stirbt bei Skiunfall am Feuerkogel

Ebensee - Ein 14-jähriger Skifahrer aus Tschechien ist am Montag am Feuerkogel bei Ebensee (Bezirk Gmunden) von der Piste abgekommen, gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Bursch war gemeinsam mit zwei Begleitern unterwegs gewesen, Fremdverschulden liegt keines vor.

Neue Apotheken-App mit Suche nach Medikamentenverfügbarkeit

Wien - Die Verfügbarkeit eines bestimmten Medikaments in verschiedenen Packungsgrößen in Apotheken kann ab sofort über eine neue App abgefragt werden. Die "ApoApp" der Apothekerkammer bietet zudem abrufbare Beipackzettel, eine Suche nach geöffneten Apotheken in der Nähe und die Möglichkeit, einen Einnahmeplan mit Erinnerungsfunktion zu erstellen. Weitere Services sollen integriert werden und nach und nach mehr Apotheken an Bord kommen, hieß es am Montag bei der Präsentation in Wien.

