"Risikobild 2026": Die Welt wird unsicherer

Wien - Im Schatten des Ukraine-Kriegs, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, hat das Verteidigungsministerium am Montag das "Risikobild 2026" präsentiert. "Die Welt wird unsicherer" und gleichzeitig "imperialistischer und darwinistischer", sagte Generalsekretär Arnold Kammel. Die Gefahr eines Atomkriegs wurde nicht erwähnt. Im Vorfeld hatte Oberst Bernhard Richter die Gefahr auf eine Frage hin als "sehr, sehr groß" eingeschätzt.

Teichtmeister nach Kokainkonsum enthaftet

Wien - Der am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischte frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wird aus dem forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig entlassen. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, der APA am Montagnachmittag. "Nach einem psychiatrischen Gutachten wurde die Krisenintervention heute aufgehoben", sagte Salzborn. Teichtmeister muss sich jedoch weiter an gewisse Auflagen halten.

NATO-Chef Rutte: Zweigleisiges Vorgehen mit USA bei Grönland

Washington/Brüssel - Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte umfasst die Einigung mit den USA zu Grönland ein zweigleisiges Vorgehen. Man habe sich auf zwei Arbeitsstränge verständigt, sagte Rutte am Montag EU-Abgeordneten. Der erste sehe vor, dass die NATO mehr Verantwortung für die Verteidigung der Arktis übernehme. Ziel sei es, Russland und China den Zugang zur Region zu verwehren. Der zweite Strang betreffe direkte Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland ohne Beteiligung der NATO.

Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

Jerusalem - Israel hat die letzte tote Geisel aus dem Gazastreifen geholt und identifiziert. Die Leiche des Polizisten Ran Gvili sei identifiziert worden und werde zur Bestattung überführt, teilte die Armee am Montag mit. Damit wurde eine zentrale Bedingung des Plans von US-Präsident Donald Trump erfüllt. Israel hatte angekündigt, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten wieder zu öffnen, sobald Gvilis Überreste zurückgekehrt sind oder die Suche nach ihm abgeschlossen ist.

Kritische rote Stimmen Richtung Bund nach St. Pölten-Debakel

Wien/St. Pölten - In den SPÖ-Länderorganisationen sieht man im Absturz der Sozialdemokraten bei der St. Pölten-Wahl einen Einfluss des Bundes. In der niederösterreichischen Landespartei spürt man gar einen "eisigen Gegenwind" aus der Bundespolitik. Doch auch die Parteivorsitzenden aus Salzburg und Vorarlberg erkennen "mehr als ein lokales Ereignis". Seitens der burgenländischen Sozialdemokraten hieß es, auch die Bundespartei werde sich mit dem Ergebnis auseinandersetzen müssen.

EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder

San Francisco/EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern gegen den Chatbot Grok von US-Milliardär Elon Musk vor. "In Europa wird kein Unternehmen Geld damit verdienen, unsere Grundrechte zu verletzen", sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Brüsseler Ermittler prüfen nun, ob Musks Onlinedienst X genug gegen die Verbreitung der Bilder tut. In der Folge kann die Kommission ein hohes Bußgeld verhängen.

WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten

Menlo Park - Der Messenger-Dienst WhatsApp vom Facebook-Konzern Meta muss künftig strengere EU-Digitalregeln beachten. Die Nutzerzahlen hätten eine entscheidende Schwelle erreicht, weshalb die offenen Kanäle nun europäischen Digitalgesetzen entsprechen müssen, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Brüssel kann damit künftig prüfen, ob sich Whatsapp an die EU-Gesetze hält, hat aber keinen Zugriff auf private Chatnachrichten.

14-Jähriger stirbt bei Skiunfall am Feuerkogel

Ebensee - Ein 14-jähriger Skifahrer aus Tschechien ist am Montag am Feuerkogel bei Ebensee (Bezirk Gmunden) von der Piste abgekommen, gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Bursch war gemeinsam mit zwei Begleitern unterwegs gewesen, Fremdverschulden liegt keines vor.

Wiener Börse schließt leicht im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag leicht im Plus geschlossen. Der ATX ging mit einem Zuwachs von 0,11 Prozent auf 5.525,07 Punkte aus dem Handel. Das europäische Umfeld entwickelte sich ohne klare Richtung. Nach der von geopolitischen Schlagzeilen geprägten Vorwoche dürfte sich der Fokus am Markt wieder verstärkt auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden makroökonomischen Ereignisse sowie Unternehmensbilanzen richten. Am Mittwoch steht etwa der US-Zinsentscheid an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red