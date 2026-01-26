NATO-Chef Rutte: Zweigleisiges Vorgehen mit USA bei Grönland

Washington/Brüssel - Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte umfasst die Einigung mit den USA zu Grönland ein zweigleisiges Vorgehen. Man habe sich auf zwei Arbeitsstränge verständigt, sagte Rutte am Montag EU-Abgeordneten. Der erste sehe vor, dass die NATO mehr Verantwortung für die Verteidigung der Arktis übernehme. Ziel sei es, Russland und China den Zugang zur Region zu verwehren. Der zweite Strang betreffe direkte Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland ohne Beteiligung der NATO.

Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

Jerusalem - Israel hat die letzte tote Geisel aus dem Gazastreifen geholt und identifiziert. Die Leiche des Polizisten Ran Gvili sei identifiziert worden und werde zur Bestattung überführt, teilte die Armee am Montag mit. Damit wurde eine zentrale Bedingung des Plans von US-Präsident Donald Trump erfüllt. Israel hatte angekündigt, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten wieder zu öffnen, sobald Gvilis Überreste zurückgekehrt sind oder die Suche nach ihm abgeschlossen ist.

Selenskyj stellt weitere Gespräche für Sonntag in Aussicht

EU-weit/Brüssel - Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen laut Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj voraussichtlich am Sonntag fortgesetzt werden. Er hoffe jedoch, das Treffen könne noch früher stattfinden, sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den jüngsten Gesprächen in Abu Dhabi hätten beide Seiten über Schritte zur Beendigung des Krieges und darüber diskutiert, wie die Einhaltung einer möglichen Einigung sichergestellt werden könne.

WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten

Menlo Park - Der Messenger-Dienst WhatsApp vom Facebook-Konzern Meta muss künftig strengere EU-Digitalregeln beachten. Die Nutzerzahlen hätten eine entscheidende Schwelle erreicht, weshalb die offenen Kanäle nun europäischen Digitalgesetzen entsprechen müssen, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Brüssel kann damit künftig prüfen, ob sich Whatsapp an die EU-Gesetze hält, hat aber keinen Zugriff auf private Chatnachrichten.

Slowakisches Gericht verhandelt Journalistenmord neu

Bratislava - Fast acht Jahre nach einem international beachteten Journalistenmord hat am Montag in der Slowakei ein neues Gerichtsverfahren gegen die beiden Hauptangeklagten begonnen. Der Millionär Marian Kocner soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit einer Komplizin den Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak bestellt und bezahlt haben. Der Hauptangeklagte Kocner und seine mutmaßliche Komplizin wiesen erneut alle Vorwürfe als unbegründet zurück.

EU-Indien-Freihandelpakt dürfte positiv abgeschlossen sein

Neu-Delhi/Wien/Brüssel - Die Europäische Union und Indien verkünden an diesem Dienstag laut Angaben eines indischen Regierungsvertreters den erfolgreichen Abschluss ihrer Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen verkünden. "Die Verhandlungen sind beendet", wurde der Staatssekretär im Handelsministerium, Rajesh Agrawal, von mehreren indischen Medien und internationalen Nachrichtenagenturen zitiert. Bis zur formellen Unterzeichnung dürften aber noch Monate vergehen.

Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota

Berlin/Washington - Nach den tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einen Krankenpfleger schickt Präsident Donald Trump den früheren kommissarischen Behördenleiter Tom Homan in den US-Bundesstaat Minnesota. Er solle am Montagabend ankommen und dann direkt an Trump berichten, teilte der Präsident auf seinem Sprachrohr Truth Social mit. Regierungssprecherin Karoline Leavitt fügte an, dass Homan die Einsätze vor Ort überwachen solle.

Große Fälle von Registrierkassenbetrug in Gastro aufgeflogen

Wien - In der Gastronomie ist ein Registrierkassen-Betrug in Millionenhöhe aufgedeckt worden. Die Unternehmen verwendeten laut einem Bericht der ORF-"ZiB1" unter Berufung aufs Finanzministerium alle eine manipulierte Software. Die meisten betroffenen Betriebe befinden sich demnach in Wien und in Niederösterreich, aber auch Oberösterreich, Burgenland und Steiermark. Es finden sich darunter auch "durchaus bekannte Gastronomen". Anzeigen aus der Branche machten Ermittler aufmerksam.

red