Sozialwirtschafts-KV-Abschluss bringt plus 2,6 Prozent

Wien - Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ("Sozialwirtschaft Österreich") hat in der Nacht auf Dienstag den Durchbruch gebracht. Nach 17 Verhandlungsstunden haben die Gewerkschaften GPA und vida einen Abschluss erzielt: Die Gehälter und Löhne steigen ab April 2026 um 2,6 Prozent, ab Jänner 2027 um mindestens 2,3 Prozent, abhängig von der Inflationsrate. Streiks gibt es somit keine.

Grenzschutz-Kommandant Bovino soll Minneapolis verlassen

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der umstrittene Kommandant der US-Grenzschutzbehörde ICE, Gregory Bovino, soll nach Medienberichten bald Minneapolis verlassen. Neben ihm sollen in Kürze auch einige seiner Grenzschutzbeamten abgezogen werden, wie die US-Sender CNN und CBS News berichteten. Sie stützen sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Nach Informationen von CNN sollen die Beamten am Dienstag die Stadt verlassen. Das bestätigte auch der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, auf X.

NATO-Chef Rutte: Zweigleisiges Vorgehen mit USA bei Grönland

Washington/Brüssel - Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte umfasst die Einigung mit den USA zu Grönland ein zweigleisiges Vorgehen. Man habe sich auf zwei Arbeitsstränge verständigt, sagte Rutte am Montag EU-Abgeordneten. Der erste sehe vor, dass die NATO mehr Verantwortung für die Verteidigung der Arktis übernehme. Ziel sei es, Russland und China den Zugang zur Region zu verwehren. Der zweite Strang betreffe direkte Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland ohne Beteiligung der NATO.

EU und Indien wollen Handelsdeal verkünden

Neu-Delhi - Die EU und Indien wollen an diesem Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Neu-Delhi die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abschließen und ein solches verkünden. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.

Der Iran möchte laut Trump einen Deal

Jerusalem/Teheran/Washington - Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei "im Fluss", weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem Nachrichtenportal "Axios" in einem Interview. "Wir haben eine große Armada neben dem Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela", sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle.

Französisches Parlament für Social-Media-Verbot für Kinder

Paris/Menlo Park/Los Angeles - Die französische Nationalversammlung hat angesichts wachsender Sorgen über Online-Mobbing und Risiken für die psychische Gesundheit ein Gesetz zum Verbot von sozialen Medien für Kinder unter 15 Jahren gebilligt. Die Abgeordneten stimmten am späten Montagabend mit 116 zu 23 Stimmen für den Gesetzentwurf. Dieser geht nun zur weiteren Beratung an den Senat, bevor eine Schlussabstimmung im Unterhaus erfolgt. Präsident Emmanuel Macron will das Verbot im September umsetzen.

Selenskyj stellt weitere Gespräche für Sonntag in Aussicht

EU-weit/Brüssel - Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen laut Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj voraussichtlich am Sonntag fortgesetzt werden. Er hoffe jedoch, das Treffen könne noch früher stattfinden, sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den jüngsten Gesprächen in Abu Dhabi hätten beide Seiten über Schritte zur Beendigung des Krieges und darüber diskutiert, wie die Einhaltung einer möglichen Einigung sichergestellt werden könne.

Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

Jerusalem - Israel hat die letzte tote Geisel aus dem Gazastreifen geholt und identifiziert. Die Leiche des Polizisten Ran Gvili sei identifiziert worden und werde zur Bestattung überführt, teilte die Armee am Montag mit. Damit wurde eine zentrale Bedingung des Plans von US-Präsident Donald Trump erfüllt. Israel hatte angekündigt, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten wieder zu öffnen, sobald Gvilis Überreste zurückgekehrt sind oder die Suche nach ihm abgeschlossen ist.

