Sozialwirtschafts-KV-Abschluss bringt plus 2,6 Prozent

Wien - Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ("Sozialwirtschaft Österreich") hat in der Nacht auf Dienstag den Durchbruch gebracht. Nach 17 Verhandlungsstunden haben die Gewerkschaften GPA und vida einen Abschluss erzielt: Die Gehälter und Löhne steigen ab April 2026 um 2,6 Prozent, ab Jänner 2027 um mindestens 2,3 Prozent, abhängig von der Inflationsrate. Streiks gibt es somit keine.

EU und Indien besiegelten historisches Handelsabkommen

Neu-Delhi/EU-weit - Die EU und Indien haben sich nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Dienstag in Neu-Delhi. Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen. Nun wird auch eine Partnerschaft im Bereich Verteidigung anvisiert.

Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Unter dem Eindruck landesweiter Proteste gegen seine rigorose Abschiebepolitik und das brutale Vorgehen hochgerüsteter Einsatzkräfte in Minneapolis deutet US-Präsident Donald Trump Kompromissbereitschaft an. Der Bürgermeister von Minneapolis kündigte nach einem Telefonat mit Trump an, dass ab Dienstag einige Bundesbeamte aus der Großstadt im US-Staat Minnesota abgezogen würden. Darunter soll auch der umstrittene Kommandant der Grenzschutzbehörde ICE, Gregory Bovino, sein.

Zahl der Geisterfahrer-Meldungen 2025 leicht gestiegen

Wien - 425 Geisterfahrer sind 2025 im Ö3-Verkehrsservice gemeldet worden, was einen Anstieg um 25 Fälle oder sechs Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Dabei wurden zwei Menschen getötet (2024 ebenfalls zwei Tote), vier Personen schwer verletzt und 13 Personen leicht verletzt. Insgesamt ereigneten sich 13 Unfälle mit Geisterfahrern, um zwei mehr als im Jahr davor. Zum Bundesland mit den meisten Geisterfahrern wurde Kärnten, wo sich auch der "Geisterfahrer-Hotspot" Österreichs befindet.

Letztes Pilnacek-Telefonat war mit Kurz

Wien - Der letzte Anruf an den vormaligen Sektionschef Christian Pilnacek ist von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getätigt worden. Das hat laut "Kronen Zeitung" (online) die Auswertung seiner Smartwatch ergeben. Kurz hatte selbst angegeben, am betreffenden Abend mit Pilnacek gesprochen zu haben. Dass es das letzte Telefonat war, war bisher aber nicht bekannt. Allzu lange war das Gespräch freilich nicht sondern es war nach elf Sekunden vorbei.

Mindestens 23 Tote bei heftigem Wintereinbruch in den USA

Washington - Bei einem heftigen Wintereinbruch mit eisigen Temperaturen sind in den USA bisher mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Die Todesursachen umfassten Unterkühlung sowie Unfälle im Zusammenhang mit Verkehr, Schlittenfahren und Schneepflügen, wie Behörden und US-Medien am Montag (Ortszeit) mitteilten. Die starken Schneefälle führten zudem zu Stromausfällen, insbesondere im Süden der USA. In mindestens 20 US-Staaten und der US-Hauptstadt Washington galt weiter der Notstand.

Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete in der Früh auf Telegram von mindestens 22 Verletzten. Noch am Montagabend hatte ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw getroffen. Dort gab es zwei Verletzte.

Der Iran möchte laut Trump einen Deal

Jerusalem/Teheran/Washington - Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei "im Fluss", weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal "Axios" in einem Interview. "Wir haben eine große Armada neben dem Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela", sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle.

