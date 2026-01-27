Sozialwirtschafts-KV-Einigung nach fünfter Verhandlungsrunde

Wien - Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft Österreich) hat in der Nacht auf Dienstag eine Einigung gebracht. Begleitet von Streikdrohungen der Arbeitnehmer, stand am Ende der 17 Stunden an Verhandlungen ein Zweijahresabschluss. Demnach steigen Gehälter und Löhne ab April 2026 um 2,4 bzw. 2,6 Prozent, ab Jänner 2027 um mindestens 2,3, abhängig von der Inflation.

EU und Indien besiegelten historisches Handelsabkommen

Neu-Delhi/EU-weit - Die EU und Indien haben sich nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Dienstag in Neu-Delhi. Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen. Nun wird auch eine Partnerschaft im Bereich Verteidigung anvisiert.

Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Unter dem Eindruck landesweiter Proteste gegen seine rigorose Abschiebepolitik und das brutale Vorgehen hochgerüsteter Einsatzkräfte in Minneapolis deutet US-Präsident Donald Trump Kompromissbereitschaft an. Der Bürgermeister von Minneapolis kündigte nach einem Telefonat mit Trump an, dass ab Dienstag einige Bundesbeamte aus der Großstadt im US-Staat Minnesota abgezogen würden. Darunter soll auch der umstrittene Kommandant der Grenzschutzbehörde ICE, Gregory Bovino, sein.

Erdrutsch auf Sizilien: 1.000 Menschen evakuiert

Rom - Nach schweren Unwettern ist es auf Sizilien zu mehreren Erdrutschen gekommen. Seit Sonntag sackt der Boden in Teilen des Stadtgebiets der 25.000-Einwohner-Stadt Niscemi ab, ein bis zu 25 Meter tiefer Graben zieht sich durch Wohnviertel. Eine vier Kilometer lange Front droht abzusinken. Mehr als 1.000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden ihre Häuser verlassen. Mehrere Stadtviertel wurden vollständig geräumt.

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Österreich geplant

Wien/EU-weit - Österreich will dem Vorbild von Australien gleichziehen und ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige einführen. Wie das "Ö1-Morgenjournal" am Dienstag in Berufung auf den zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) berichtete, soll das Verbot noch mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft treten. Man prüfe im Hintergrund bereits, wie die technische Lösung aussehen könne, um noch bis Herbst 2026 in die Umsetzung gehen zu können, sagte Pröll.

Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete in der Früh auf Telegram von mindestens 22 Verletzten. Noch am Montagabend hatte ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw getroffen. Dort gab es zwei Verletzte.

Zahl der Geisterfahrer-Meldungen 2025 leicht gestiegen

Wien - 425 Geisterfahrer sind 2025 im Ö3-Verkehrsservice gemeldet worden, was einen Anstieg um 25 Fälle oder sechs Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Dabei wurden zwei Menschen getötet (2024 ebenfalls zwei Tote), vier Personen schwer und 13 Personen leicht verletzt. Insgesamt ereigneten sich 13 Unfälle mit Geisterfahrern, um zwei mehr als im Jahr davor. Zum Bundesland mit den meisten Geisterfahrern wurde Kärnten, wo sich auch der "Geisterfahrer-Hotspot" Österreichs befindet.

Letztes Pilnacek-Telefonat war mit Kurz

Wien - Der letzte Anruf an den vormaligen Sektionschef Christian Pilnacek ist von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getätigt worden. Das hat laut "Kronen Zeitung" (online) die Auswertung seiner Smartwatch ergeben. Kurz hatte selbst angegeben, am betreffenden Abend mit Pilnacek gesprochen zu haben. Dass es das letzte Telefonat war, war bisher aber nicht bekannt. Allzu lange war das Gespräch freilich nicht sondern es war nach elf Sekunden vorbei.

