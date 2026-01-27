Parteien warnen an Holocaust-Gedenktag vor Antisemitismus

Wien - Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am Dienstag haben die im Nationalrat vertretenen Parteien der Opfer des Nazi-Regimes gedacht und vor neuen Formen des Antisemitismus gewarnt. Am Nachmittag findet im Parlament eine Gedenkveranstaltung statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler sowie geladene Gäste steht das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus sowie die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur jüdischer Menschen.

Sozialwirtschafts-KV-Einigung nach fünfter Verhandlungsrunde

Wien - Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft Österreich) hat in der Nacht auf Dienstag eine Einigung gebracht. Begleitet von Streikdrohungen der Arbeitnehmer, stand am Ende der 17 Stunden an Verhandlungen ein Zweijahresabschluss. Demnach steigen Gehälter und Löhne ab April 2026 um 2,4 bzw. 2,6 Prozent, ab Jänner 2027 um mindestens 2,3, abhängig von der Inflation.

EU und Indien besiegelten historisches Handelsabkommen

Neu-Delhi/EU-weit - Die EU und Indien haben sich nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Dienstag in Neu-Delhi. Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen. Nun wird auch eine Partnerschaft im Bereich Verteidigung anvisiert.

KI-Bilder auf X: KommAustria ersucht um Anzeigen

Wien/San Francisco - Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder, die insbesondere Frauen und Kinder betreffen, auf Grundlage des Digital Services Act (DSA) gegen den Chatbot Grok von US-Milliardär Elon Musk vor. Geprüft wird, ob Musks Onlinedienst X genug gegen die Verbreitung der Bilder unternimmt. Die Medienbehörde KommAustria tritt in Österreich koordinierend auf und ersucht nun um Anzeigen derartiger Inhalte.

Laut Medien US-Garantien für Ukraine nur bei Gebietsverzicht

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an einen Gebietsverzicht. Die US-Regierung habe dies der Ukraine signalisiert, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern.

Über 20 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff Russlands

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa laut Behörden zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram von mindestens 23 Verletzten. Auch die Städte Charkiw und Krywyj Rih waren wieder Ziele russischer Angrfiffe. Russlands Armeechef Waleri Gerassimow besuchte unterdessen im Osten der Ukraine kämpfende Soldaten.

Pollenflug wird heuer wieder intensiver

Wien - Der Pollenflug war im vergangenen Jahr durchschnittlich bis unterdurchschnittlich für die meisten Hauptallergene. Das wird sich laut MedUni Wien heuer ändern: Die Haseln, insbesondere die Baumhasel, zeigen einen reichlichen Besatz mit Kätzchen und damit Potenzial für intensiveren Pollenflug. Zudem startet die Haselblüte später als in den vergangenen Jahren, hieß es in einer Aussendung vom Dienstag.

Chinesische Atomic-Mutter steigt bei Puma ein

Herzogenaurach/Hongkong - Der kriselnde deutsche Sportartikelkonzern Puma bekommt einen chinesischen Großaktionär. Der Branchenriese Anta Sports, zu dem auch die österreichische Skimarke Atomic gehört, übernimmt für gut 1,5 Mrd. Euro das 29,1-Prozent-Aktienpaket der französischen Milliardärsfamilie Pinault, wie die Beteiligten am Dienstag mitteilten. Die Pinault-Familienholding Artemis hatte ihren Puma-Anteil zum Verkauf gestellt, um ihren mehr als 7 Mrd. Euro schweren Schuldenberg abzubauen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red