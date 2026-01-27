EU und Indien besiegelten historisches Handelsabkommen

Neu-Delhi/EU-weit - Die EU und Indien haben sich nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Der Pakt decke ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung ab, sagte der indische Ministerpräsident Narendra Modi am Dienstag in Neu-Delhi. Das Abkommen gilt als strategischer Schritt beider Seiten, um sich angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA wirtschaftlich breiter aufzustellen. Nun wird auch eine Partnerschaft im Bereich Verteidigung anvisiert.

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Österreich geplant

Wien/EU-weit - Österreich will dem Vorbild von Australien gleichziehen und ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige einführen. Wie das "Ö1-Morgenjournal" am Dienstag in Berufung auf den zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) berichtete, soll das Verbot noch mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft treten. Man prüfe im Hintergrund bereits, wie die technische Lösung aussehen könne, um noch bis Herbst 2026 in die Umsetzung gehen zu können, sagte Pröll.

Parteien warnen an Holocaust-Gedenktag vor Antisemitismus

Wien - Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am Dienstag haben die im Nationalrat vertretenen Parteien der Opfer des Nazi-Regimes gedacht und vor neuen Formen des Antisemitismus gewarnt. Am Nachmittag findet im Parlament eine Gedenkveranstaltung statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler sowie geladene Gäste steht das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus sowie die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur jüdischer Menschen.

Experte: 2040 jeder Fünfte von Nierenerkrankung betroffen

Innsbruck/Österreich - Der neue Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Nephrologie und Hypertensiologie, Andreas Kronbichler, sieht bis 2040 jeden fünften in Österreich und weltweit von einer Nierenerkrankung betroffen. Verantwortlich für das Anstieg - in Österreich leidet aktuell jeder Zehnte, weltweit 13 Prozent unter einer Nierenerkrankung - seien unter anderem falsche Ernährung oder zu wenig Bewegung, sagte der Nephrologe bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Wieder mehrere Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden am Dienstag mindestens drei Menschen getötet worden. In Slowjansk in der östlichen Region Donezk wurde ein Ehepaar bei einem russischen Angriff mit einer Gleitbombe getötet, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurde nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff mindestens ein Mann getötet.

Laut Medien US-Garantien für Ukraine nur bei Gebietsverzicht

Washington/Kiew (Kyjiw) - Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an einen Gebietsverzicht. Die US-Regierung habe dies der Ukraine signalisiert, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern.

Pollenflug wird heuer wieder intensiver

Wien - Der Pollenflug war im vergangenen Jahr durchschnittlich bis unterdurchschnittlich für die meisten Hauptallergene. Das wird sich laut MedUni Wien heuer ändern: Die Haseln, insbesondere die Baumhasel, zeigen einen reichlichen Besatz mit Kätzchen und damit Potenzial für intensiveren Pollenflug. Zudem startet die Haselblüte später als in den vergangenen Jahren, hieß es in einer Aussendung vom Dienstag.

Erdrutsch auf Sizilien: 1.000 Menschen evakuiert

Rom - Nach schweren Unwettern ist es auf Sizilien zu mehreren Erdrutschen gekommen. Seit Sonntag sackt der Boden in Teilen des Stadtgebiets der 25.000-Einwohner-Stadt Niscemi ab, ein bis zu 25 Meter tiefer Graben zieht sich durch Wohnviertel. Eine vier Kilometer lange Front droht abzusinken. Mehr als 1.000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden ihre Häuser verlassen. Mehrere Stadtviertel wurden vollständig geräumt.

