Warnungen an Holocaust-Gedenktag vor neuem Antisemitismus

Wien - Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am Dienstag haben die im Nationalrat vertretenen Parteien der Opfer des Nazi-Regimes gedacht. Der Gedenktag war auch von Warnungen vor neuen Formen des Antisemitismus geprägt. Am Nachmittag fand im Parlament eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Elie Rosen - der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, Steiermark und Kärnten - vor Gleichgültigkeit gegenüber dem islamistischen Antisemitismus warnte.

Medien: Verletzter bei Schusswaffenvorfall mit US-Beamten

Phoenix (Arizona) - Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der US-Grenzschutz involviert gewesen sein soll, ist ein Mensch im US-Bundesstaat Arizona Medienberichten zufolge schwer verletzt worden. Er befand sich im kritischen Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf zuständige Behörden vor Ort berichteten. Nach Angaben des zuständigen Sheriff-Büros waren ein Grenzschutzbeamter und eine verdächtige Person in den Schusswaffenvorfall involviert.

Dänische Regierungschefin: Rote Linien in Grönland-Streit

Berlin/Washington - Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat im Grönland-Streit mit US-Präsident Donald Trump die Souveränität und territoriale Integrität der Arktisinsel unterstrichen. Das seien die roten Linien in den anstehenden Gesprächen mit der US-Regierung, sagte Frederiksen am Dienstag in der ARD-Sendung "Maischberger". Über eine stärkere Sicherung der Arktis im Rahmen der NATO indes könne man reden. Konkreter wurde sie auch auf Nachfrage nicht.

Druck aus USA - Mexiko stoppt offenbar Öllieferungen an Kuba

Mexiko-Stadt - Mexiko beugt sich offenbar dem Druck von US-Präsident Donald Trump und schränkt die Öllieferungen nach Kuba ein. Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte am Dienstag indirekt einen Medienbericht, demzufolge die Lieferungen für die kommunistisch regierte Karibikinsel ausgesetzt wurden. Sie wich der Frage aus, ob Öllieferungen zurückgehalten werden, und antwortete stattdessen: "Es ist eine souveräne Entscheidung, und sie wird in dem Moment getroffen, in dem es notwendig ist."

US-Notenbank vor erstem Zinsentscheid 2026

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal in diesem Jahr über den weiteren geldpolitischen Kurs. Viele Experten rechnen dieses Mal damit, dass die Fed die Zinsen nicht verändert - dass die Zinsspanne also bei 3,5 bis 3,75 Prozent bleibt. Über das Jahr verteilt dürften dann Zinssenkungen um insgesamt zwei Schritte - also 0,5 Prozentpunkte - folgen.

Polizisten werden in Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Eine weitere zweitägige Befragungsrunde im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek steht an: Am Mittwoch sind jene zwei Polizeibeamte als Auskunftspersonen geladen, die zum Fundort des Leichnams des verstorbenen Justiz-Sektionschefs an einem Seitenarm der Donau gerufen worden waren. Tags darauf ist eine ebenfalls vor Ort tätige Ärztin geladen, davor eine Staatsanwältin aus Krems.

Wieder mehrere Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Nach den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi am Wochenende greift die russische Armee die Ukraine weiterhin massiv an. Die Ukraine meldete am Dienstag elf Tote sowie Schäden an der Energieinfrastruktur im Osten und Süden des Landes. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Angriffe würden die Diplomatie "untergraben". Die trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA über eine Beendigung des Krieges sollen am Wochenende fortgesetzt werden.

Ermittlungen gegen zwölf Beamte nach Tod eines Insassen

Wien/Hirtenberg/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen zwölf Justizwachebeamte. Der "Falter" hat am Dienstag neue Details zu dem Fall veröffentlicht, wonach der psychisch Kranke vergangenen Dezember misshandelt worden sein soll. Der Mann starb an den Folgen von Verletzungen, zu denen es im Rahmen eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte.

