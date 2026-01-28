Immer mehr Krisen mit immer weniger Aufmerksamkeit

Wien - Zum zehnten Mal hat die Hilfsorganisation CARE ihren Krisenreport veröffentlicht, der darüber Auskunft gibt, über welche Katastrophe im vergangenen Jahr am wenigsten berichtet wurde. Und die Nachrichten sind bestenfalls gemischt, wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar wurde. CARE Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager sagte, dass die Zahl der Krisen insgesamt ansteigt, daher "konkurrieren humanitäre Krisen immer stärker um die Aufmerksamkeit".

2025 weltweit 13,7 Millionen neue Elektroautos zugelassen

München - Elektroautos gewinnen weltweit immer mehr an Bedeutung. Vergangenes Jahr wurden rund 13,7 Millionen rein batterieelektrisch betriebene Pkw (BEV) neu ausgeliefert, wie eine Analyse der wichtigsten Märkte durch PwC Autofacts und Strategy& ergab. Das waren mehr als 3,1 Millionen BEVs mehr als 2024, ein Plus von 30 Prozent. Mit großem Abstand wichtigster Markt ist China, wo fast neun Millionen neue Stromer gezählt wurden.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der erste offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die US-Regierung in Bedrängnis. Im vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments schickte, ist laut US-Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Dies war ein Kernelement der Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch Washington.

Polizisten werden in Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Eine weitere zweitägige Befragungsrunde im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek steht an: Am Mittwoch sind jene zwei Polizeibeamte als Auskunftspersonen geladen, die zum Fundort des Leichnams des verstorbenen Justiz-Sektionschefs an einem Seitenarm der Donau gerufen worden waren. Tags darauf ist eine ebenfalls vor Ort tätige Ärztin geladen, davor eine Staatsanwältin aus Krems.

Marterbauer will Doppelbudget und 2029 in Pension gehen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) möchte heuer erneut ein Doppelbudget vorlegen. "Es spricht viel dafür", vor allem das Ziel, bis 2028 das Budgetdefizit unter drei Prozent des BIP zu bekommen und infolge dessen das EU-Defizitverfahren zu beenden, meinte Marterbauer im Podcast "Rohrer bei Budgen". In Bezug auf seine persönliche Zukunft meinte der Finanzminister, er habe seiner Frau versprochen, am Ende der Legislaturperiode in Pension zu gehen.

US-Notenbank vor erstem Zinsentscheid 2026

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal in diesem Jahr über den weiteren geldpolitischen Kurs. Viele Experten rechnen dieses Mal damit, dass die Fed die Zinsen nicht verändert - dass die Zinsspanne also bei 3,5 bis 3,75 Prozent bleibt. Über das Jahr verteilt dürften dann Zinssenkungen um insgesamt zwei Schritte - also 0,5 Prozentpunkte - folgen.

Fährbetrieb in New York weitestgehend eingestellt

New York - In der Millionenmetropole New York ist infolge eines heftigen Wintersturms und bitterkalter Minustemperaturen der Fährbetrieb weitestgehend eingestellt worden. Das viele Eis auf dem Hudson River und dem East River lasse keinen Schiffsverkehr mehr zu, teilte der Fährbetreiber NYC Ferry mit. Das könne auch noch mehrere Tage so bleiben. Andere Fähranbieter in der Stadt an der US-Ostküste stellten den Betrieb ebenfalls ein oder reduzierten ihn zumindest deutlich.

Laut Trump weitere US-Flotte Richtung Iran unterwegs

Jerusalem/Teheran/Washington - Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. "Und übrigens, da ist noch eine andere schöne Armada, die gerade schön in Richtung Iran segelt", sagte Trump bei einer Rede im US-Staat Iowa. Es war nicht sofort klar, ob Trump sich dabei auf den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und die ihn begleitenden Kriegsschiffe bezog, die am Montag bereits im Nahen Osten eingetroffen waren, oder auf andere Kräfte des US-Militärs.

