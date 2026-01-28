Weiter Kritik an Schulungen für Polizisten für U-Ausschuss

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek haben am Mittwoch die nächsten Befragungen begonnen. Geladen als Auskunftspersonen sind zwei Polizisten, die zum Fundort des Leichnams dazu gerufen worden waren. Kritik gab es zuletzt an den vorbereitenden Schulungen für die Beamten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigte diese schon im Vorfeld, man werde immer rechtsanwaltliche Beratung und Begleitung zur Verfügung stellen.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der erste offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die US-Regierung in Bedrängnis. Im vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments schickte, ist laut US-Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Dies war ein Kernelement der Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch Washington.

Marterbauer will Doppelbudget und 2029 in Pension gehen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) möchte heuer erneut ein Doppelbudget vorlegen. "Es spricht viel dafür", vor allem das Ziel, bis 2028 das Budgetdefizit unter drei Prozent des BIP zu bekommen und infolge dessen das EU-Defizitverfahren zu beenden, meinte Marterbauer im Podcast "Rohrer bei Budgen". In Bezug auf seine persönliche Zukunft meinte der Finanzminister, er habe seiner Frau versprochen, am Ende der Legislaturperiode in Pension zu gehen.

Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei landesweiten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Mittwoch nach Behördenangaben zwei Menschen in der Region Kiew getötet worden. Ein Mann und eine Frau seien ums Leben gekommen, teilte der örtliche Gouverneur, Mykola Kalaschnyk, mit. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, hätten medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite Nacht in Folge angegriffen.

Erdrutsch bedroht sizilianische Stadt

Rom - Die Lage in der von einem Erdrutsch bedrohten sizilianischen Kleinstadt Niscemi verschlechtert sich. Seit dem Wochenende sackt der Boden in Teilen des Gebiets im Süden der Mittelmeerinsel ab. Ein Teil der 25.000-Einwohner-Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1.500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden. Der Erdrutsch mit einer Front von vier Kilometern Länge kommt nicht zum Stillstand.

SpaceX peilt größten Börsengang aller Zeiten an

USA/Hawthorne - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk plant einem Medienbericht zufolge Mitte Juni den Gang an die Börse. Dabei strebe die Firma Einnahmen von bis zu 50 Mrd. Dollar (42,24 Mrd. Euro) bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Der Börsengang von SpaceX wäre gemessen am Volumen der bisher größte und würde den aktuellen Rekordhalter, den saudischen Ölkonzern Aramco, übertreffen.

Holztransporter stürzt in Kärnten 50 Meter ab

Kleblach-Lind - Ein mit Rundholz beladener Sattelzug ist am Dienstagabend in Lind im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) von einer Forststraße abgekommen und rund 50 Meter in einen Graben gestürzt. Wie die Polizei berichtete, wurde der Lenker (61) durch die Fahrerkabine geschleudert und eingeklemmt. Weil er den Notruf nicht selbst wählen konnte, wurde die Rettungskette erst in Gang gesetzt, nachdem ihn ein Bekannter, der ihn nicht erreicht hatte und suchte, die Unfallstelle fand.

Zahl der Toten nach Erdrutsch in Indonesien auf 50 gestiegen

Jakarta - Nach einem verheerenden Erdrutsch in Indonesien ist die Zahl der Opfer weiter angestiegen. Mittlerweile seien 50 Tote geborgen worden, mehr als 30 Menschen würden noch vermisst, teilte die örtliche Polizei mit. Das Unglück hatte sich infolge starker Regenfälle am späten Freitag in einem Dorf in der Provinz West-Java auf der Hauptinsel Java ereignet. Plötzlich rutschte ein Hang ab und begrub ein Dorf unter Tonnen von Schlamm.

