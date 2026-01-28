Pilnacek-U-Ausschuss - Polizist widerspricht Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek haben am Mittwoch die nächsten Befragungen begonnen. Geladen als Auskunftspersonen sind zwei Polizisten, die zum Fundort des Leichnams dazu gerufen worden waren. Der erste Beamte widersprach bei seiner Befragung der Aussage der zum Tatort gerufenen Ärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der erste umfassende offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die Regierung von Donald Trump in Bedrängnis. In dem vorläufigen Bericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments schickte, steht laut US-Medien nicht, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Das war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Wien/St. Willibald/Hollywood - Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der "Schaumrollenkönig" bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als "sehr toughe und geradlinige Frau". Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) sind die Ermittlungen am Mittwoch weiter im Gange gewesen. Rund um die Vorfälle, die zum Tod des psychisch Kranken nach einem Häftlingstransport geführt haben dürften, waren nach wie vor Fragen offen. Der Insasse soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Alma Zadić, Justizsprecherin der Grünen, forderte "umfassende Aufklärung" und kündigte eine parlamentarische Anfrage an.

Nipah-Fälle in Indien - Drei Länder verschärfen Kontrollen

Hyderabad - Nach dem Nachweis von zwei Fällen des Nipah-Virus in Indien haben mehrere südostasiatische Länder ihre Kontrollen für Einreisende verschärft. Neben Thailand und Malaysia kündigte am Mittwoch auch Singapur Maßnahmen an. In Indien selbst sind seit Dezember zwei Infektionen im östlichen Bundesstaat Westbengalen nachgewiesen worden, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das Ministerium warnte zugleich vor "spekulativen und falschen Zahlen", die im Umlauf seien.

Erdrutsch bedroht sizilianische Stadt

Rom - Die Lage in der von einem Erdrutsch bedrohten sizilianischen Kleinstadt Niscemi verschlechtert sich. Seit dem Wochenende sackt der Boden in Teilen des Gebiets im Süden der Mittelmeerinsel ab. Ein Teil der 25.000-Einwohner-Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1.500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden. Der Erdrutsch mit einer Front von vier Kilometern Länge kommt nicht zum Stillstand.

Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei landesweiten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Mittwoch nach Behördenangaben zwei Menschen in der Region Kiew getötet worden. Ein Elternpaar sei ums Leben gekommen, teilte der örtliche Gouverneur, Mykola Kalaschnyk, mit. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, hätten medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Im südlichen Gebiet Dnipropetrowsk wurde ein Mann getötet. Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde erneut angegriffen.

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigen Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

