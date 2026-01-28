Pilnacek-U-Ausschuss - Polizist widerspricht Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek haben am Mittwoch die nächsten Befragungen begonnen. Geladen als Auskunftspersonen sind zwei Polizisten, die zum Fundort des Leichnams dazu gerufen worden waren. Der erste Beamte widersprach bei seiner Befragung der Aussage der zum Tatort gerufenen Ärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der erste umfassende offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die Regierung von Donald Trump in Bedrängnis. In dem vorläufigen Bericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments schickte, steht laut US-Medien nicht, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Das war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigen Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) sind die Ermittlungen am Mittwoch weiter im Gange gewesen. Der psychisch Kranke starb an Verletzungen, zu denen es bei einem Häftlingstransport gekommen sein dürfte. Er soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić forderte "umfassende Aufklärung". "Wir haben keinesfalls vertuscht", sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im "Ö1-Mittagsjournal".

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Wien/St. Willibald/Hollywood - Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der "Schaumrollenkönig" bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als "sehr toughe und geradlinige Frau". Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Klinisch-psychologische Therapie startete als Kassenleistung

Wien - Seit Montag dieser Woche wird die klinisch-psychologische Behandlung als vollfinanzierte Kassenleistung angeboten. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) stellte dazu am Mittwoch eine neue Serviceplattform unter dem Titel "psyhelp" vor, über die ab sofort die Vermittlung der Kassenplätze erfolgt. Bis 2029 stehen jährlich 120.700 kostenlose klinisch-psychologische Behandlungseinheiten zur Verfügung, hieß es.

Amazon streicht weltweit weitere 16.000 Stellen

Seattle - Amazon setzt erneut den Rotstift beim Personal an und streicht weltweit 16.000 Stellen. Der Konzern begründete den Schritt am Mittwoch mit dem Umbau nach dem Einstellungsboom während der Pandemie sowie dem verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Insgesamt sollen rund 30.000 Bürojobs wegfallen, was gut 10 Prozent der Belegschaft in der Verwaltung entspricht. Betroffen sind vor allem die Cloudsparte AWS, das Einzelhandelsgeschäft, Prime Video und die Personalabteilung.

Erdrutsch bedroht sizilianische Stadt

Rom - Die Lage in der von einem Erdrutsch bedrohten sizilianischen Kleinstadt Niscemi verschlechtert sich. Seit dem Wochenende sackt der Boden in Teilen des Gebiets im Süden der Mittelmeerinsel ab. Ein Teil der 25.000-Einwohner-Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1.500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden. Der Erdrutsch mit einer Front von vier Kilometern Länge kommt nicht zum Stillstand.

