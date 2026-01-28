Pilnacek-U-Ausschuss - Polizist widerspricht Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek haben am Mittwoch die nächsten Befragungen begonnen. Geladen als Auskunftspersonen sind zwei Polizisten, die zum Fundort des Leichnams dazu gerufen worden waren. Der erste Beamte widersprach bei seiner Befragung der Aussage der zum Tatort gerufenen Ärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Washington/Minneapolis (Minnesota) - Der erste umfassende offizielle Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis bringt die Regierung von Donald Trump in Bedrängnis. In dem vorläufigen Bericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments schickte, steht laut US-Medien nicht, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Das war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) sind die Ermittlungen am Mittwoch weiter im Gange gewesen. Der psychisch Kranke starb an Verletzungen, zu denen es bei einem Häftlingstransport gekommen sein dürfte. Er soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić forderte "umfassende Aufklärung". "Wir haben keinesfalls vertuscht", sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im "Ö1-Mittagsjournal".

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Wien/St. Willibald/Hollywood - Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der "Schaumrollenkönig" bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als "sehr toughe und geradlinige Frau". Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Masern laut WHO in Österreich nicht mehr eliminiert

Wien - Die große Zahl von Masernfällen im Jahr 2024 hierzulande hat nun auch Folgen für die Einstufung Österreichs bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Status der Viruserkrankung, die schwerwiegende Folgen haben kann, wurde bei einem Meeting der europäischen Masern- und Röteln-Kommission der WHO im Vorjahr von "eliminiert" auf "wieder etabliert" geändert, wie nun bekannt wurde. Insgesamt 542 Masernfälle waren laut AGES im Jahr 2024 im heimischen Meldesystem erfasst worden.

Einweg-Pfandsystem konnte Sammelziel für 2025 erreichen

Wien - Mit dem 1. Jänner 2025 hat die Umstellung auf das Einwegpfand auf Plastikflaschen und Aluminiumdosen begonnen. Das erste Jahr endete mit einer positiven Bilanz: Mit einer Sammelquote von 81,5 Prozent wurden die Vorgaben der österreichischen Pfandverordnung von mindestens 80 Prozent erfüllt. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) konnte bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch somit auf ein "Musterbeispiel für ein funktionierendes System" zurückblicken.

Auftakt für Prozess gegen fast 50 Klimaaktivisten im Februar

Wien - Startschuss im Mammutverfahren gegen Dutzende frühere Mitglieder der aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" am Wiener Straflandesgericht: Laut Sprecherin Christina Salzborn soll der erste Prozess in der Causa bereits am 20. Februar über die Bühne gehen. Mindestens sieben ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten sind zum Auftakt geladen. Dabei dürfte es sich vorwiegend um die "kleineren Fische" aus dem auf 47 Angeklagte angewachsenen Strafantrag handeln.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red