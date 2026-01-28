Pilnacek-U-Ausschuss - Polizisten widersprechen Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wurden am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt. Beide Beamte widersprachen dabei der Aussage der ebenfalls zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben auch beide an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein.

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) sind die Ermittlungen am Mittwoch weiter im Gange gewesen. Der psychisch Kranke starb an Verletzungen, zu denen es bei einem Häftlingstransport gekommen sein dürfte. Er soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić forderte "umfassende Aufklärung". "Wir haben keinesfalls vertuscht", sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im "Ö1-Mittagsjournal".

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Wien/St. Willibald/Hollywood - Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der "Schaumrollenkönig" bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als "sehr toughe und geradlinige Frau". Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Trump droht Iran erneut mit schwerem Militärschlag

Jerusalem/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran erneut zu Verhandlungen über sein Atomprogramm aufgefordert. Er drohte mit einem schweren Militärschlag, sollte das Land nicht dazu bereit sein. "Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und einen fairen und gerechten Deal aushandeln - KEINE ATOMWAFFEN", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Die Zeit laufe ab, es sei wichtig, dies zu berücksichtigen.

Auftakt für Prozess gegen fast 50 Klimaaktivisten im Februar

Wien - Startschuss im Mammutverfahren gegen Dutzende frühere Mitglieder der aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" am Wiener Straflandesgericht: Laut Sprecherin Christina Salzborn soll der erste Prozess in der Causa bereits am 20. Februar über die Bühne gehen. Mindestens sieben ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten sind zum Auftakt geladen. Dabei dürfte es sich vorwiegend um die "kleineren Fische" aus dem auf 47 Angeklagte angewachsenen Strafantrag handeln.

Klinisch-psychologische Therapie startete als Kassenleistung

Wien - Seit Montag dieser Woche wird die klinisch-psychologische Behandlung als vollfinanzierte Kassenleistung angeboten. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) stellte dazu am Mittwoch eine neue Serviceplattform unter dem Titel "psyhelp" vor, über die ab sofort die Vermittlung der Kassenplätze erfolgt. Bis 2029 stehen jährlich 120.700 kostenlose klinisch-psychologische Behandlungseinheiten zur Verfügung, hieß es.

Einweg-Pfandsystem konnte Sammelziel für 2025 erreichen

Wien - Mit dem 1. Jänner 2025 hat die Umstellung auf das Einwegpfand auf Plastikflaschen und Aluminiumdosen begonnen. Das erste Jahr endete mit einer positiven Bilanz: Mit einer Sammelquote von 81,5 Prozent wurden die Vorgaben der österreichischen Pfandverordnung von mindestens 80 Prozent erfüllt. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) konnte bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch somit auf ein "Musterbeispiel für ein funktionierendes System" zurückblicken.

Wiener Börse im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab 0,35 Prozent auf 5.600 Einheiten ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene weiterhin eine sehr ruhige Meldungslage vor.

