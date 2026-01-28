AVL List baut weitere 350 Mitarbeiter in Graz ab

Graz - Der steirische Technologiekonzern AVL List muss weitere rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz kündigen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch zeitgleich mit einer Informationsveranstaltung für die Angestellten bekanntgegeben. Bereits im Vorjahr wurden Hunderte Jobs gestrichen. Der Mitarbeiterstand am Hauptsitz fällt damit bis Mitte 2026 auf unter 3.000. Vor der Corona-Pandemie 2019 waren es noch rund 4.300 Angestellte. Das sind somit um rund 30 Prozent weniger.

Pilnacek-U-Ausschuss - Polizisten widersprechen Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wurden am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt. Beide Beamte widersprachen dabei der Aussage der ebenfalls zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben auch beide an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) Vorwürfe gegen ihr Ressort zurückgewiesen. "Wir haben keinesfalls vertuscht", betonte sie im "Ö1-Mittagsjournal". Der psychisch Kranke starb an Verletzungen, zu denen es bei einem Häftlingstransport gekommen sein dürfte. Er soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić forderte "umfassende Aufklärung".

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

Industrieller bringt Sharon Stone zum Opernball

Wien/St. Willibald/Hollywood - Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Sharon Stone zum diesjährigen Opernball. Der "Schaumrollenkönig" bestätigte am Mittwoch im APA-Gespräch entsprechende Medienberichte und würdigte den Hollywoodstar als "sehr toughe und geradlinige Frau". Geplant ist ein privates Abendessen vor dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres sowie im Vorfeld ein V.I.P.-Empfang im Unternehmen in St. Willibald.

Trump droht Iran erneut mit schwerem Militärschlag

Jerusalem/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran erneut zu Verhandlungen über sein Atomprogramm aufgefordert. Er drohte mit einem schweren Militärschlag, sollte das Land nicht dazu bereit sein. "Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und einen fairen und gerechten Deal aushandeln - KEINE ATOMWAFFEN", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Die Zeit laufe ab, es sei wichtig, dies zu berücksichtigen. Der Iran wies die Forderungen prompt zurück.

Auftakt für Prozess gegen fast 50 Klimaaktivisten im Februar

Wien - Startschuss im Mammutverfahren gegen Dutzende frühere Mitglieder der aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" am Wiener Straflandesgericht: Laut Sprecherin Christina Salzborn soll der erste Prozess in der Causa bereits am 20. Februar über die Bühne gehen. Mindestens sieben ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten sind zum Auftakt geladen. Dabei dürfte es sich vorwiegend um die "kleineren Fische" aus dem auf 47 Angeklagte angewachsenen Strafantrag handeln.

Masern laut WHO in Österreich nicht mehr eliminiert

Wien - Die große Zahl von Masernfällen im Jahr 2024 hierzulande hat nun auch Folgen für die Einstufung Österreichs bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Status der Viruserkrankung, die schwerwiegende Folgen haben kann, wurde bei einem Meeting der europäischen Masern- und Röteln-Kommission der WHO im Vorjahr von "eliminiert" auf "wieder etabliert" geändert, wie nun bekannt wurde. Insgesamt 542 Masernfälle waren laut AGES im Jahr 2024 im heimischen Meldesystem erfasst worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red