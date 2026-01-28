Pilnacek-U-Ausschuss - Polizisten widersprechen Ärztin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sind am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt worden. Beide Beamte widersprachen dabei der Aussage der ebenfalls zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben zudem an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein.

Aufklärung nach Tod von Insassen der JA Hirtenberg verlangt

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) Vorwürfe gegen ihr Ressort zurückgewiesen. "Wir haben keinesfalls vertuscht", betonte sie im "Ö1-Mittagsjournal". Der psychisch Kranke starb an Verletzungen, zu denen es bei einem Häftlingstransport gekommen sein dürfte. Er soll laut "Falter" von der Justizwache misshandelt worden sein. Grünen-Justizsprecherin Alma Zadić forderte "umfassende Aufklärung".

Gesenkte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nun fix

Wien - Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produkt-Palette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun auch Joghurt von der Begünstigung erfasst.

AVL List baut weitere 350 Mitarbeiter in Graz ab

Graz - Der steirische Technologiekonzern AVL List muss weitere rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz kündigen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch zeitgleich mit einer Informationsveranstaltung für die Angestellten bekanntgegeben. Bereits im Vorjahr wurden Hunderte Jobs gestrichen. Der Mitarbeiterstand am Hauptsitz fällt damit bis Mitte 2026 auf unter 3.000. Vor der Corona-Pandemie 2019 waren es noch rund 4.300 Angestellte. Das sind somit um rund 30 Prozent weniger.

Trump droht Iran erneut mit schwerem Militärschlag

Jerusalem/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran erneut zu Verhandlungen über sein Atomprogramm aufgefordert. Er drohte mit einem schweren Militärschlag, sollte das Land nicht dazu bereit sein. "Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und einen fairen und gerechten Deal aushandeln - KEINE ATOMWAFFEN", schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Die Zeit laufe ab, es sei wichtig, dies zu berücksichtigen. Der Iran wies die Forderungen prompt zurück.

Nach Entfernung gesunder Gebärmutter prüft Stadt Linz

Linz - Im Fall der am Kepler Universitätsklinikum (KUK) fälschlicherweise erfolgten Entfernung einer gesunden Gebärmutter hat der Magistrat Linz im Rahmen der sanitären Aufsicht eine Kontrolle eingeleitet. Amtsärzte sowie Juristen würden nun prüfen, wie es zu der Fehldiagnose kommen konnte, informierte Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) Mittwochnachmittag. Der Magistrat sei als Bezirksverwaltungsbehörde für das landeseigene oberösterreichische Spital auf Stadtgebiet zuständig.

Masern laut WHO in Österreich nicht mehr eliminiert

Wien - Die große Zahl von Masernfällen im Jahr 2024 hierzulande hat nun auch Folgen für die Einstufung Österreichs bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Status der Viruserkrankung, die schwerwiegende Folgen haben kann, wurde bei einem Meeting der europäischen Masern- und Röteln-Kommission der WHO im Vorjahr von "eliminiert" auf "wieder etabliert" geändert, wie nun bekannt wurde. Insgesamt 542 Masernfälle waren laut AGES im Jahr 2024 im heimischen Meldesystem erfasst worden.

Massenproteste: Irans Präsident räumt Fehler ein

Teheran - Irans Präsident Masoud Pezeshkian räumt nach den Massenprotesten im Land Fehler ein. "Die Unruhen und Instabilität im Land erfordern einen realistischeren Ansatz", sagte er am Mittwoch. Die Regierung solle auch interne Schwächen und Mängel anerkennen und nicht ausschließlich das Ausland für die Unruhen verantwortlich machen. Der als moderat geltende Pezeshkian vollzieht damit einen Kurswechsel. Irans Führung sprach bisher von einer ausländischen Verschwörung.

Wiener Börse im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab 0,35 Prozent auf 5.600 Einheiten ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene weiterhin eine sehr ruhige Meldungslage vor.

