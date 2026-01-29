Zwei Beamte nach Schüssen auf US-Bürger suspendiert

Minneapolis (Minnesota)/Washington - Zwei Bundesbeamte, die in die tödlichen Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis involviert waren, sind von ihrem Dienst suspendiert worden. Das bestätigte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Neue Interne Regeln geben laut Reuters den ICE-Beamten vor, nur mehr gegen Einwanderer vorzugehen, gegen die Strafanzeigen oder Verurteilungen vorliegen. Außerdem sollen sie nicht mit "Unruhestiftern" interagieren.

Sorge vor Worst-Case-Szenario in Signa-Insolvenzverfahren

Wien - Rund um die Signa-Milliardenpleiten wird das Urteil des internationalen Schiedsgerichts ICC erwartet, bei dem der Staatsfonds Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Streitwert von rund 900 Mio. Euro gegen Signa-Gesellschaften und -Gründer Ren� Benko eingebracht hat. Egal, was festgestellt wird, alleine die Verfahrenskosten könnten hiesige Signa-Insolvenzverfahren bis hin zum "Konkurs im Konkurs" bringen - ein Worst Case für die Gläubiger, heißt es zur APA.

Prozess um Mordversuch nach Schuss auf Wiener Bim

Wien - Ein 36-jähriger Mann muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er Anfang Juli vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert haben soll. Er muss sich wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen dem bisher unbescholtenen Mann zehn bis 20 Jahre bzw. lebenslängliche Haft. Ein Urteil soll es noch am Nachmittag geben.

US-Notenbank tastet Zinsen nicht an

Washington - Die Federal Reserve lässt den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert. Bei ihrer ersten Entscheidung im laufenden Jahr votierte die Mehrheit der Währungshüter dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten. Die Abstimmung rückte aufgrund der jüngsten Eskalation zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell eher in den Hintergrund. Experten sehen darin einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed.

Iran-Revolutionsgarden vor EU-Listung als Terrororganisation

Brüssel - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich am Mittwoch seinen Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

Vier Tote bei Sturm "Kristin" in Portugal

Lissabon/Madrid - Durch den heftigen Wintersturm "Kristin" sind in Portugal mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer starb, als sein Fahrzeug nördlich von Lissabon von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Weiter nördlich in der Stadt Carvide wurde eine Person von einem umherfliegenden Blech getroffen, eine andere in ihrem teilweise eingestürzten Haus verschüttet, wie der staatliche TV-Sender RTP unter Berufung auf den Zivilschutz am Mittwoch berichtete.

