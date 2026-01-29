Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC

Wien - Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest von Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Dies wurde am Donnerstagmorgen im "Ö3 Wecker" bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

Zwei Beamte nach Schüssen auf US-Bürger suspendiert

Minneapolis (Minnesota)/Washington - Zwei Bundesbeamte, die in die tödlichen Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis involviert waren, sind von ihrem Dienst suspendiert worden. Das bestätigte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Neue Interne Regeln geben laut Reuters den ICE-Beamten vor, nur mehr gegen Einwanderer vorzugehen, gegen die Strafanzeigen oder Verurteilungen vorliegen. Außerdem sollen sie nicht mit "Unruhestiftern" interagieren.

Bajaj Mobility weist für 2025 einen Gewinn aus

Wien/Mattighofen - Die Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, hat zwar 2025 fast die Hälfte des Umsatzes verloren. Dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber laut am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro Verlust im Jahr davor.

Sorge vor Worst-Case-Szenario in Signa-Insolvenzverfahren

Wien - Rund um die Signa-Milliardenpleiten wird das Urteil des internationalen Schiedsgerichts ICC erwartet, bei dem der Staatsfonds Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Streitwert von rund 900 Mio. Euro gegen Signa-Gesellschaften und -Gründer Ren� Benko eingebracht hat. Egal, was festgestellt wird, alleine die Verfahrenskosten könnten hiesige Signa-Insolvenzverfahren bis hin zum "Konkurs im Konkurs" bringen - ein Worst Case für die Gläubiger, heißt es zur APA.

FBI suchte in Georgia mit Razzia nach Belegen für Wahlbetrug

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat am Mittwoch im Zusammenhang mit den Vorwürfen von Präsident Donald Trump zum Ausgang der Wahl 2020 eine Wahlbehörde im Bundesstaat Georgia durchsucht. Die Durchsuchung wurde nach Angaben eines Strafverfolgungsbeamten am Mittwochabend abgeschlossen. Agenten hätten einen Durchsuchungsbefehl im Wahlzentrum des Bezirks Fulton County in Union City bei Atlanta vollstreckt, teilte das FBI mit. Es handle sich um eine gerichtlich genehmigte Maßnahme.

Iran-Revolutionsgarden vor EU-Listung als Terrororganisation

Brüssel - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich am Mittwoch seinen Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

Firmengründungen nahmen 2025 zu

Wien - Im abgelaufenen Jahr 2025 hat die Zahl der neu gegründeten Unternehmen deutlich zugelegt. Österreichweit wurden 39.978 neue Firmen gegründet, das waren um 9,4 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) spricht von einem Gründerboom, die Dynamik sei bei junge Menschen und Frauen besonders ausgeprägt. Das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer lag bei 36,4 Jahren, fast jedes zweite Unternehmen wurde von einer Frau gegründet.

