Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC

Wien - Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest von Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Dies wurde am Donnerstagmorgen im "Ö3 Wecker" bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

Iran-Revolutionsgarden vor EU-Listung als Terrororganisation

Brüssel/Teheran - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich am Mittwoch seinen Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

Prozess um Mordversuch nach Schuss auf Wiener Bim

Wien - Ein 36-jähriger Mann muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er Anfang Juli vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert haben soll. Er muss sich wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen dem bisher unbescholtenen Mann zehn bis 20 Jahre bzw. lebenslängliche Haft. Ein Urteil soll es noch am Nachmittag geben.

FBI suchte in Georgia mit Razzia nach Belegen für Wahlbetrug

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat am Mittwoch im Zusammenhang mit den Vorwürfen von Präsident Donald Trump zum Ausgang der Wahl 2020 eine Wahlbehörde im Bundesstaat Georgia durchsucht. Die Durchsuchung wurde nach Angaben eines Strafverfolgungsbeamten am Mittwochabend abgeschlossen. Agenten hätten einen Durchsuchungsbefehl im Wahlzentrum des Bezirks Fulton County in Union City bei Atlanta vollstreckt, teilte das FBI mit. Es handle sich um eine gerichtlich genehmigte Maßnahme.

Einigung in US-Budgetstreit zeichnet sich ab

Washington - US-Präsident Donald Trump und der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, steuern einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Einigung im seit Monaten immer wieder aufflammenden Budgetstreit zu. Damit könnte die am Freitag drohende Haushaltssperre abgewendet werden. Der Plan sehe vor, dass der Senat das Gesetz zur Finanzierung des Heimatschutzministeriums aus einem größeren Ausgabenpaket herauslöst, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Insider.

Toyota bleibt weltgrößter Autobauer

Tokio - Toyota hat seine Spitzenposition als weltgrößter Autobauer verteidigt und 2025 einen Absatzrekord erzielt. Der japanische Konzern steigerte seine weltweiten Verkäufe um 4,6 Prozent auf 11,3 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit ließen die Japaner den deutschen Rivalen Volkswagen hinter sich und schafften zum sechsten Mal in Folge die meisten verkauften Autos.

Goldpreis klettert über Rekordmarke von 5.500 Dollar

Frankfurt am Main - Die Rally bei den Edelmetallen geht mit hohem Tempo weiter - Gold, Silber und auch Kupfer kletterten am Donnerstag abermals auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5.500 Dollar (4.593,29 Euro). In der Spitze kostete die Feinunze 5.588,71 Dollar und damit über drei Prozent mehr als am späten Mittwochabend.

Firmengründungen nahmen 2025 zu

Wien - Im abgelaufenen Jahr 2025 hat die Zahl der neu gegründeten Unternehmen deutlich zugelegt. Österreichweit wurden 39.978 neue Firmen gegründet, das waren um 9,4 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) spricht von einem Gründerboom, die Dynamik sei bei junge Menschen und Frauen besonders ausgeprägt. Das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer lag bei 36,4 Jahren, fast jedes zweite Unternehmen wurde von einer Frau gegründet.

red