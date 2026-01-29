Übernahme von 23 Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt

Salzburg/Wien/Traun - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht. Das teilte die BWB am Donnerstag mit. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC

Wien - Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest von Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Dies wurde am Donnerstagmorgen im "Ö3 Wecker" bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

57,8 Mrd. Euro flossen 2024 ins Gesundheitssystem

Wien - Die heimischen Gesundheitsausgaben sind 2024 um 4,4 Mrd. auf 57,8 Mrd. Euro gestiegen. Im Vergleich zu 2023 erhöhten sie sich damit um 8,3 Prozent. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm zu - und zwar auf 11,7 Prozent des BIP, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten. Die öffentliche Hand kam für 43,8 Mrd. Euro der laufenden Gesundheitsausgaben auf, was einen Anteil von 75,7 Prozent bedeutet.

Pilnacek-U-Ausschuss befragt Ärztin und Staatsanwältin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek werden am Donnerstag die am Fundort der Leiche anwesende Gemeindeärztin sowie eine Staatsanwältin aus Krems befragt. Im Zentrum stehe unter anderem das Thema der Obduktion des Leichnams und die Frage, ob vonseiten der Polizei Druck auf die Ärztin ausgeübt wurde, sagten U-Ausschuss-Mitglieder vor dem Start der Sitzung.

Causa Wienwert - Hauptangeklagter kommt erstmals zu Wort

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert kommt am Donnerstag erstmals der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze zu Wort. Sein Verteidiger Norbert Wess hatte bereits vergangene Woche zu Prozessauftakt angekündigt, dass sein Mandant ein Teilgeständnis ablegen wird. Auch der in einem Nebenschauplatz mitangeklagte SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy wird am Donnerstag befragt, er wird sich laut seinem Anwalt nicht schuldig bekennen.

Iran-Revolutionsgarden vor EU-Listung als Terrororganisation

Brüssel/Teheran - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich am Mittwoch seinen Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

Prozess um Mordversuch nach Schuss auf Wiener Bim

Wien - Ein 36-jähriger Mann muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er Anfang Juli vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert haben soll. Er muss sich wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen dem bisher unbescholtenen Mann zehn bis 20 Jahre bzw. lebenslängliche Haft. Ein Urteil soll es noch am Nachmittag geben.

EU-Indien-Pakt könnte Industrie 650 Mio. Euro bringen

Wien - Das kürzlich vereinbarte Handelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte für die österreichische Industrie einen Wachstumsschub bedeuten. Einer aktuellen Analyse der UniCredit Bank Austria zufolge würde der Wegfall von Zöllen und Handelsbarrieren die heimische Wertschöpfung aus dem Indien-Geschäft mittelfristig verdoppeln. Die Ökonomen rechnen mit einer zusätzlichen jährlichen Wertschöpfung von rund 650 Mio. Euro sowie 5.000 neuen Industriearbeitsplätzen.

