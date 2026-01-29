Übernahme von 23 Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt

Salzburg/Wien/Traun - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht, informierte die BWB am Donnerstag. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden. Eine Entscheidung über die Übernahme von weiteren Filialen durch Rewe wird demnächst erwartet.

Rund 409.000 Menschen hatten Anfang 2025 in Österreich Krebs

Wien - Laut Statistik Austria lebten zu Jahresbeginn 2025 rund 409.000 Menschen in Österreich mit einer Krebsdiagnose. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Betroffenen aufgrund der demografischen Alterung und der immer höheren Überlebenschancen deutlich zu. Bei etwa der Hälfte der 2024 diagnostizierten Fälle von Krebs waren Brust, Prostata, Darm oder Lunge betroffen, teilte die Statistikbehörde am Donnerstag mit.

Iran-Revolutionsgarden vor EU-Listung als Terrororganisation

Brüssel/Teheran - In der EU zeichnet sich ein Konsens für die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ab. Nachdem Frankreich am Mittwoch seinen Widerstand aufgegeben hatte, galt eine politische Einigung der EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel als wahrscheinlich. Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf der Plattform X an, Paris werde den Schritt unterstützen. Österreich hatte dies bereits zuvor angekündigt.

Unwetter: Italien will EU-Hilfen beantragen

Rom/EU-weit/Brüssel - Italien will nach den schweren Schäden des Sturmtiefs "Harry" in mehreren Regionen des Südens Hilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. Das kündigte Außenminister Antonio Tajani am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel am Donnerstag an. Tajani zeigte sich zuversichtlich, erneut auf eine "großzügige Antwort Europas" zählen zu können.

Causa Wienwert - Nevrivy weist Vorwürfe von sich

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der in einem Nebenschauplatz mitangeklagte SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy jede Schuld von sich gewiesen. "Ich bin überzeugt, nichts getan zu haben", sagt er in seiner Stellungnahme. Am Donnerstag kommt auch erstmals der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze zu Wort. Sein Verteidiger Norbert Wess hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass sein Mandant ein Teilgeständnis ablegen wird.

57,8 Mrd. Euro flossen 2024 ins Gesundheitssystem

Wien - Die heimischen Gesundheitsausgaben sind 2024 um 4,4 Mrd. auf 57,8 Mrd. Euro gestiegen. Im Vergleich zu 2023 erhöhten sie sich damit um 8,3 Prozent. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm zu - und zwar auf 11,7 Prozent des BIP, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten. Die öffentliche Hand kam für 43,8 Mrd. Euro der laufenden Gesundheitsausgaben auf, was einen Anteil von 75,7 Prozent bedeutet.

Pilnacek-U-Ausschuss befragt Ärztin und Staatsanwältin

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek werden am Donnerstag die am Fundort der Leiche anwesende Gemeindeärztin sowie eine Staatsanwältin aus Krems befragt. Im Zentrum stehe unter anderem das Thema der Obduktion des Leichnams und die Frage, ob vonseiten der Polizei Druck auf die Ärztin ausgeübt wurde, sagten U-Ausschuss-Mitglieder vor dem Start der Sitzung.

EU-Indien-Pakt könnte Industrie 650 Mio. Euro bringen

Wien - Das kürzlich vereinbarte Handelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte für die österreichische Industrie einen Wachstumsschub bedeuten. Einer aktuellen Analyse der UniCredit Bank Austria zufolge würde der Wegfall von Zöllen und Handelsbarrieren die heimische Wertschöpfung aus dem Indien-Geschäft mittelfristig verdoppeln. Die Ökonomen rechnen mit einer zusätzlichen jährlichen Wertschöpfung von rund 650 Mio. Euro sowie 5.000 neuen Industriearbeitsplätzen.

