EU verhängt neue Iran-Sanktionen

Brüssel/Teheran - Die Außenminister der EU-Staaten haben nach Diplomaten-Angaben neue Iran-Sanktionen beschlossen. Mit den Strafmaßnahmen wird auf die brutale Niederschlagung regierungskritischer Proteste und die fortgesetzte iranische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Es wird eine politische Einigung erwartet, die iranische Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Damit würde sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida fallen.

Übernahme von 23 Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt

Salzburg/Wien/Traun - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht, informierte die BWB am Donnerstag. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden. Eine Entscheidung über die Übernahme von weiteren Filialen durch Rewe wird demnächst erwartet.

Pilnacek-U-Ausschuss befragte Ärztin zu Totenbeschau

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung der am Fundort anwesenden Gemeindeärztin fortgesetzt worden. Sie berichtete, vor Ort die Totenbeschau durchgeführt und danach eine Obduktion angeregt zu haben. Dabei strich sie den begrifflichen Unterschied zu einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau hervor. Später ist eine Staatsanwältin aus Krems geladen.

Causa Wienwert - Nevrivy weist Vorwürfe von sich

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der in einem Nebenschauplatz mitangeklagte SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy jede Schuld von sich gewiesen. "Ich bin überzeugt, nichts getan zu haben", sagt er in seiner Stellungnahme. Am Donnerstag kommt auch erstmals der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze zu Wort. Sein Verteidiger Norbert Wess hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass sein Mandant ein Teilgeständnis ablegen wird.

Rund 409.000 Menschen hatten Anfang 2025 in Österreich Krebs

Wien - Laut Statistik Austria lebten zu Jahresbeginn 2025 rund 409.000 Menschen in Österreich mit einer Krebsdiagnose. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Betroffenen aufgrund der demografischen Alterung und der immer höheren Überlebenschancen deutlich zu. Bei etwa der Hälfte der 2024 diagnostizierten Fälle von Krebs waren Brust, Prostata, Darm oder Lunge betroffen, teilte die Statistikbehörde am Donnerstag mit.

57,8 Mrd. Euro flossen 2024 ins Gesundheitssystem

Wien - Die heimischen Gesundheitsausgaben sind 2024 um 4,4 Mrd. auf 57,8 Mrd. Euro gestiegen. Im Vergleich zu 2023 erhöhten sie sich damit um 8,3 Prozent. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm zu - und zwar auf 11,7 Prozent des BIP, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten. Die öffentliche Hand kam für 43,8 Mrd. Euro der laufenden Gesundheitsausgaben auf, was einen Anteil von 75,7 Prozent bedeutet.

Faschingsgilde will nach Villach-Terror Schadenersatz

Villach/Klagenfurt - Die Villacher Faschingsgilde fordert nach dem Terroranschlag vom vergangenen Februar Schadenersatz in sechsstelliger Höhe. Die Narren hatten einen Antrag auf Privatbeteiligtenanschluss im Verfahren gegen den mutmaßlichen Attentäter gestellt - dieser Antrag wurde aber von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, bestätigte das Landesgericht am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". In den kommenden Tagen wird das Gericht selbst über den Antrag entscheiden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red