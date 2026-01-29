Lehrplanreform soll weniger Latein und mehr KI bringen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat im Herbst einen kompletten Umbau des Bildungssystems angekündigt, auch bei den Lehrplänen. Seinen "Plan Z" will er zwar erst im März vorlegen. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, wohin die Reise geht: Künstliche Intelligenz (KI) soll etwa künftig mehr Raum bekommen, in den Gymnasien wird im Gegenzug bei Latein gekürzt. Von der Gewerkschaft kam postwendend Kritik, Industriellenvertretung und Wirtschaftskammer gefällt die Idee.

EU verhängt neue Iran-Sanktionen

Brüssel/Teheran - Die Außenminister der EU-Staaten haben nach Diplomaten-Angaben neue Iran-Sanktionen beschlossen. Mit den Strafmaßnahmen wird auf die brutale Niederschlagung regierungskritischer Proteste und die fortgesetzte iranische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Es wird eine politische Einigung erwartet, die iranische Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Damit würde sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida fallen.

EU plant Einreiseverbot für russische Kämpfer

Brüssel - Hunderttausenden russischen Soldaten, die gegen die Ukraine gekämpft haben, droht ein Einreiseverbot in die EU. Nach Angaben von Estlands Außenminister Margus Tsahkna liegt ein entsprechender Vorschlag in Brüssel auf dem Tisch. Tsahkna sagte bei einem EU-Treffen, es gebe Informationen, dass viele Soldaten nach einem möglichen Ende des Krieges nach Europa kommen wollten. Dies werde man den Bürgern nicht erklären können. "Das sind sehr gefährliche Menschen", sagte er.

Übernahme von 23 Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt

Salzburg/Wien/Traun - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht, informierte die BWB am Donnerstag. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden. Eine Entscheidung über die Übernahme von weiteren Filialen durch Rewe wird demnächst erwartet.

Weiter Protest gegen Haft für fünfjährigen Migranten in USA

Washington - Die Inhaftierung eines Fünfjährigen und seines Vaters durch die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE sorgt weiter für Empörung. Ein Kongressabgeordneter der Demokraten, Joaquin Castro, forderte bei einem Besuch der Inhaftierten in der Haftanstalt Dilley in Texas am Mittwoch deren sofortige Freilassung. Der Vater habe ihm gesagt, dass der Bub "depressiv und traurig" sei. "Ich mache mir Sorgen um seine psychische Gesundheit," sagte Castro in einem Video im Onlinedienst X.

Greenpeace meldet weitere Asbestfunde im Burgenland

Oberpullendorf/Mogersdorf/Steinberg-Dörfl - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat im Burgenland an drei weiteren Standorten eine erhöhte Belastung mit krebserregenden Asbestfasern festgestellt. Betroffen sind der Spielplatz der Fast-Food-Kette McDonald's in Oberpullendorf, der Asfinag-Rastplatz Mogersdorf auf der S7 und der Businesspark Steinberg-Dörfl, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. McDonald's lässt nun den Schotter vom Spielplatz entfernen. Die Asfinag hat den Rastplatz gesperrt.

Jänner 2026 war kältester Jänner seit mehreren Jahren

Wien/Österreich - Der Jänner 2026 war im Tiefland der kälteste Jänner seit 2017, auf den Bergen war es der kälteste seit 2021. Das besagt die vorläufige Bilanz der Geosphere Austria. Im Großteil Österreichs war es relativ trocken und sonnig. "Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit war der Jänner 2026 deutlich zu kalt. Vor rund 40 Jahren wäre es hingegen von den Temperaturen her ein ziemlich normaler Jänner gewesen", sagte Klimatologe Alexander Orlik von Geosphere Austria.

Causa Wienwert - Hauptangeklagter legte Teilgeständnis ab

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze, wie angekündigt, ein Teilgeständnis abgelegt. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, insbesondere den Hauptvorwurf des Anlagebetrugs, wies er in seiner zweieinhalbstündigen Stellungnahme entschieden zurück. "Der Kapitalmarkt war für mich nie Mittel zum Zweck, sondern ein Ort von Transparenz und Vertrauen", sagte er.

