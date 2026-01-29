Fran Drescher begleitet Jacqueline Lugner auf Opernball

Wien - Die Lugner City bringt die US-Schauspielerin Fran Drescher am 12. Februar zum Wiener Opernball. "Bereits in der Vergangenheit hatten mein Vater und ich den Wunsch, Fran Drescher nach Wien zu holen. Umso mehr freut es mich, dass wir sie heuer als unseren Gast begrüßen dürfen", sagte Jacqueline Lugner am Donnerstag der APA. Drescher wurde vor allem durch ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Sitcom "The Nanny" weltberühmt.

EU verhängt neue Iran-Sanktionen

Brüssel/Teheran - Die Außenminister der EU-Staaten haben nach Diplomaten-Angaben neue Iran-Sanktionen beschlossen. Mit den Strafmaßnahmen wird auf die brutale Niederschlagung regierungskritischer Proteste und die fortgesetzte iranische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Es wird eine politische Einigung erwartet, die iranische Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Damit würde sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida fallen.

EU plant Einreiseverbot für russische Kämpfer

Brüssel - Hunderttausenden russischen Soldaten, die gegen die Ukraine gekämpft haben, droht ein Einreiseverbot in die EU. Nach Angaben von Estlands Außenminister Margus Tsahkna liegt ein entsprechender Vorschlag in Brüssel auf dem Tisch. Tsahkna sagte bei einem EU-Treffen, es gebe Informationen, dass viele Soldaten nach einem möglichen Ende des Krieges nach Europa kommen wollten. Dies werde man den Bürgern nicht erklären können. "Das sind sehr gefährliche Menschen", sagte er.

Zehn Jahre Gefängnis nach Schuss auf Wiener Bim

Wien - Ein 37-jähriger Mann ist am Donnerstag von einem Geschworenengericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er Anfang Juli 2025 vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert hatte. Das Urteil erfolgte einstimmig wegen versuchten Mordes. Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig. Der Mann gab den Schuss zu, sagte allerdings: "Ich war besoffen, es tut mir leid. Ich bereue es, ich wollte niemanden töten oder verletzen."

Lehrplanreform soll weniger Latein und mehr KI bringen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat im Herbst einen kompletten Umbau des Bildungssystems angekündigt, auch bei den Lehrplänen. Seinen "Plan Z" will er zwar erst im März vorlegen. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, wohin die Reise geht: Künstliche Intelligenz (KI) soll etwa künftig mehr Raum bekommen, in den Gymnasien wird im Gegenzug bei Latein gekürzt. Von der Gewerkschaft kam postwendend Kritik, Industriellenvertretung und Wirtschaftskammer gefällt die Idee.

Keine Entwarnung für sizilianische Stadt nach Erdrutsch

Palermo - Die Lage in der von einem massiven Erdrutsch bedrohten Stadt Niscemi im Süden der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien spitzt sich weiter zu. Eine wegen der Gefahr vor weiteren Abbrüchen ausgewiesene Sicherheitszone weitet sich wegen des immer noch voranschreitenden Erdrutsches weiter ins Zentrum der Kleinstadt aus, sagte der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, im Fernsehen. Die Lage vor Ort sei kritisch.

Pilnacek-U-Ausschuss befragte Ärztin und Staatsanwältin

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung der am Fundort anwesenden Gemeindeärztin sowie der ersten zuständigen Staatsanwältin fortgesetzt worden. Die Ärztin berichtete, vor Ort die Totenbeschau durchgeführt und eine Obduktion angeregt zu haben. Letzteres habe zu einer Diskussion mit der Polizei geführt, die die Obduktion als nicht berechtigt ansah.

Causa Wienwert - Hauptangeklagter legte Teilgeständnis ab

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze, wie angekündigt, ein Teilgeständnis abgelegt. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, insbesondere den Hauptvorwurf des Anlagebetrugs, wies er in seiner zweieinhalbstündigen Stellungnahme entschieden zurück. "Der Kapitalmarkt war für mich nie Mittel zum Zweck, sondern ein Ort von Transparenz und Vertrauen", sagte er.

Wiener Börse legt klar zu

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Nachmittagshandel mit einer befestigten Tendenz präsentiert. Der ATX verbesserte sich um weitere 0,59 Prozent auf 5.654 Einheiten. Der heimische Leitindex setzte damit seinen jüngsten Rekordkurs fort. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit bereits mehr als sechs Prozent im Plus. Am heimischen Aktienmarkt rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die Bajaj-Titel sanken 0,9 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red