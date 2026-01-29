EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Brüssel/Teheran - Die EU-Außenminister haben beschlossen, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Liste der Terrororganisationen zu setzen. Damit fallen sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida. "Repression kann nicht unbeantwortet bleiben. Die EU-Außenminister haben gerade den entscheidenden Schritt unternommen, die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen", gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Donnerstagnachmittag auf X bekannt.

Zehn Jahre Gefängnis nach Schuss auf Wiener Bim

Wien - Ein 37-jähriger Mann ist am Donnerstag von einem Geschworenengericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er Anfang Juli 2025 vorsätzlich einen Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 abgefeuert hatte. Das Urteil erfolgte einstimmig wegen versuchten Mordes. Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig. Der Mann gab den Schuss zu, sagte allerdings: "Ich war besoffen, es tut mir leid. Ich bereue es, ich wollte niemanden töten oder verletzen."

Lehrplanreform soll weniger Latein und mehr KI bringen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat im Herbst einen kompletten Umbau des Bildungssystems angekündigt, auch bei den Lehrplänen. Seinen "Plan Z" will er zwar erst im März vorlegen. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, wohin die Reise geht: Künstliche Intelligenz (KI) soll etwa künftig mehr Raum bekommen, in den Gymnasien wird im Gegenzug bei Latein gekürzt. Von der Gewerkschaft kam postwendend Kritik, Industriellenvertretung und Wirtschaftskammer gefällt die Idee.

Israel übergab Leichen von 15 Palästinensern nach Gaza

Jerusalem/Gaza - Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen überstellt. Die Leichname wurden durch Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, wie die Organisation bestätigte. Auch israelische Kreise bestätigten die Übergabe. Mit dem Schritt, der auf die Rückführung der letzten israelischen Geisel-Leiche folgte, sind die Bedingungen für den Übergang in die nächste Phase des Gaza-Friedensplans erfüllt.

Crans-Montana: Ermittlungen gegen Sicherheitsverantwortliche

Crans-Montana - Vier Wochen nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana rücken jetzt auch die örtlichen Behörden in den Fokus der Justiz: Ermittelt wird gegen den früheren sowie den derzeitigen Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde. Bereits wenige Tage nach dem Brand mit 40 Todesopfern hatte die Gemeinde eingeräumt, dass in der betroffenen Bar seit Jahren keine Brandschutzkontrollen mehr stattgefunden hatten, obwohl jährliche Sicherheitschecks vorgeschrieben sind.

Causa Wienwert - Hauptangeklagter legte Teilgeständnis ab

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze, wie angekündigt, ein Teilgeständnis abgelegt. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wies er in seiner Einvernahme dagegen entschieden zurück. Bei den Vorwürfen gegen den SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy nahm Gruze diesen in Schutz, im Fall von Karl Mahrer habe er dessen Netzwerk "einkaufen" wollen.

Pilnacek-U-Ausschuss befragte Ärztin und Staatsanwältin

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung der am Fundort anwesenden Gemeindeärztin sowie der ersten zuständigen Staatsanwältin fortgesetzt worden. Die Ärztin berichtete, vor Ort die Totenbeschau durchgeführt und eine Obduktion angeregt zu haben. Letzteres habe zu einer Diskussion mit der Polizei geführt, die die Obduktion als nicht berechtigt ansah.

Greenpeace meldet weitere Asbestfunde im Burgenland

Oberpullendorf/Mogersdorf/Steinberg-Dörfl - Greenpeace hat im Burgenland an drei weiteren Standorten eine erhöhte Asbestbelastung festgestellt. Betroffen sind der Spielplatz der Fast-Food-Kette McDonald's in Oberpullendorf, der Asfinag-Rastplatz Mogersdorf auf der S7 und der Businesspark Steinberg-Dörfl, hieß es am Donnerstag. In Niederösterreich wird Material untersucht, das aus dem Burgenland an den Straßendienst geliefert wurde. Das Land kündigte Luftmessungen an. Ebenjene sind im Burgenland angelaufen.

