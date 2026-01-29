Putin zu Trump: Eine Woche keine Angriffe auf Kiew

Washington/Moskau - Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte für eine Woche auszusetzen. "Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen Städte zu schießen", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington und fügte an: "Und er hat dem zugestimmt, und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett."

EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Brüssel/Teheran - Die EU-Außenminister haben beschlossen, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Liste der Terrororganisationen zu setzen. Damit fallen sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida. "Repression kann nicht unbeantwortet bleiben. Die EU-Außenminister haben gerade den entscheidenden Schritt unternommen, die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen", gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Donnerstagnachmittag auf X bekannt.

Sorge um Altbischof Aichern in Diözese Linz

Linz - In der römisch-katholischen Diözese Linz ist die Sorge um Altbischof Maximilian Aichern (93) groß. Der Gesundheitszustand Aicherns habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, teilte die Diözese Donnerstagabend mit. Bischof Manfred Scheuer und Abt Alfred Eichmann vom Stift St. Lambrecht baten um das Gebet für Bischof Maximilian, berichtete die Kathpress.

ICE konzentriert sich nun auf gezielte Einsätze

Washington - Nach wochenlangen Protesten und dem Tod zweier US-Bürger bei einem umstrittenen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis will die US-Regierung ihre Taktik ändern. Die Bundesbeschäftigten würden sich künftig auf "gezielte, strategische Einsätze" konzentrieren, sagte der neue Einsatzleiter, Tom Homan, am Donnerstag in Minneapolis. Außerdem kündigte er an, die 3.000 in die Stadt entsandten Mitarbeiter zu reduzieren. "Wir können das besser machen", sagte Homan.

Pilnacek-U-Ausschuss befragte Ärztin und Staatsanwältin

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ist am Donnerstag mit der Befragung der am Fundort anwesenden Gemeindeärztin sowie der ersten zuständigen Staatsanwältin fortgesetzt worden. Die Ärztin berichtete, vor Ort die Totenbeschau durchgeführt und eine Obduktion angeregt zu haben. Letzteres habe zu einer Diskussion mit der Polizei geführt, die die Obduktion als nicht berechtigt ansah.

Causa Wienwert - Hauptangeklagter legte Teilgeständnis ab

Wien - Am vierten Prozesstag rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat der Hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze, wie angekündigt, ein Teilgeständnis abgelegt. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wies er in seiner Einvernahme dagegen entschieden zurück. Bei den Vorwürfen gegen den SPÖ-Politiker Ernst Nevrivy nahm Gruze diesen in Schutz, im Fall von Karl Mahrer habe er dessen Netzwerk "einkaufen" wollen.

Trotz Shutdown-Gefahr kein Durchbruch bei Senatsabstimmung

Bangalore/Washington - Kurz vor einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist im Senat bei einer Abstimmung über Haushaltsgesetze kein Durchbruch gelungen. Ein Paket, das Haushaltsgesetze zur Finanzierung mehrerer US-Ministerien umfasst, kam bei einer ersten Verfahrensabstimmung nicht auf genug Stimmen. Neben Demokraten stimmten auch ein paar Republikaner dagegen, das Gesetzespaket voranzubringen. Der aktuell in den USA geltende Übergangshaushalt läuft am Freitag aus.

Israel übergab Leichen von 15 Palästinensern nach Gaza

Jerusalem/Gaza - Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen überstellt. Die Leichname wurden durch Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, wie die Organisation bestätigte. Auch israelische Kreise bestätigten die Übergabe. Mit dem Schritt, der auf die Rückführung der letzten israelischen Geisel-Leiche folgte, sind die Bedingungen für den Übergang in die nächste Phase des Gaza-Friedensplans erfüllt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red