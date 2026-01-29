EU stuft Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Brüssel/Teheran - Die EU-Außenminister haben beschlossen, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Liste der Terrororganisationen zu setzen. Damit fallen sie in eine Kategorie mit Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida. "Repression kann nicht unbeantwortet bleiben. Die EU-Außenminister haben gerade den entscheidenden Schritt unternommen, die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen", gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Donnerstagnachmittag auf X bekannt.

Trump: Putin verspricht eine Woche keine Angriffe auf Kiew

Washington/Moskau - Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt, die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte für eine Woche auszusetzen. "Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und die anderen Städte zu schießen", sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung in Washington und fügte an: "Und er hat dem zugestimmt, und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett."

Reise von Bundeskanzler Stocker nach Israel verschoben

Jerusalem/Wien - Eine für Wochenbeginn geplante Reise von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Israel ist am Donnerstag verschoben worden. Seitens des Bundeskanzleramts wurde eine "Terminkollision" im Kalender des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu als Grund angegeben. Netanyahu müsse am Montag "vor Gericht erscheinen". Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Gegen Netanyahu läuft in Israel jedoch ein Prozess wegen Bestechungs-, Betrugs- und Untreue-Vorwürfen.

Spritpreise: Regierung leitet Sonderuntersuchung ein

Wien - Die Bundesregierung hat eine Sonderuntersuchung der Spritpreise auf den Weg gebracht. Diese soll bis Ende des ersten Quartals 2026 den Fokus auf die Überprüfung der zeitnahen Weitergabe von Preissenkungen am Weltmarkt legen. "Ziel ist eine klare, faktenbasierte Grundlage für weitere Schritte, wenn sie notwendig sind," so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Trotz Shutdown-Gefahr kein Durchbruch bei Senatsabstimmung

Bangalore/Washington - Kurz vor einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist im Senat bei einer Abstimmung über Haushaltsgesetze kein Durchbruch gelungen. Ein Paket, das Haushaltsgesetze zur Finanzierung mehrerer US-Ministerien umfasst, kam bei einer ersten Verfahrensabstimmung nicht auf genug Stimmen. Neben Demokraten stimmten auch ein paar Republikaner dagegen, das Gesetzespaket voranzubringen. Der aktuell in den USA geltende Übergangshaushalt läuft am Freitag aus.

Sorge um Altbischof Aichern in Diözese Linz

Linz - In der römisch-katholischen Diözese Linz ist die Sorge um Altbischof Maximilian Aichern (93) groß. Der Gesundheitszustand Aicherns habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, teilte die Diözese Donnerstagabend mit. Bischof Manfred Scheuer und Abt Alfred Eichmann vom Stift St. Lambrecht baten um das Gebet für Bischof Maximilian, berichtete die Kathpress.

Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt

Rom - Der Prozess um das schwere Schiffsunglück von Cutro vom 26. Februar 2023 vor der süditalienischen Küste mit zig toten Flüchtlinge wird am Freitag in der kalabrischen Stadt Crotone fortgesetzt. Das Verfahren war kurz nach der Eröffnung am 14. Jänner aus technischen Gründen auf den 30. Jänner vertagt worden. Sechs Offiziere der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei sind wegen fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung angeklagt.

Semesterferien-Start in Wien und Niederösterreich

Wien - Nach dem Unterricht am Freitag starten in Wien und Niederösterreich für rund eine halbe Mio. Schülerinnen und Schüler die einwöchigen Semesterferien. Zuvor erhalten sie noch ihre Schulnachricht, mit der sie über ihren Leistungsstand zur Hälfte des Schuljahrs informiert werden. Ab Freitagnachmittag dürfte es daher auf den Wiener Stadtausfahrten zu Verkehrsproblemen kommen, am Samstag sind vor allem die Zufahrten zu Skigebieten betroffen.

