Wohl kein Regierungsshutdown in den USA

Bangalore/Washington - In den USA ist ein längerer Shutdown der Bundesbehörden vermutlich vorerst abgewendet: Das Weiße Haus und die Demokraten erzielten in der Nacht auf Freitag einen Kompromiss im Streit um schärfere Auflagen für Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. US-Präsident Donald Trump von den Republikanern erklärte in seinem Onlinedienst Truth Social, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung geschlossen, wodurch fünf der sechs Teile des Budgetgesetztes verabschiedet werden könnten.

Kritik der Volksanwaltschaft nach Tod von Häftling in NÖ

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) hat die Volksanwaltschaft am Freitag mit Kritik reagiert. Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) ortete anhand der medialen Berichterstattung "Aspekte eines Systemversagens, auf das wir seit langem hinweisen". Es "hätte nicht so weit kommen müssen, wenn Empfehlungen der Volksanwaltschaft umgesetzt worden wären", betonte Schwarz in einer der APA übermittelten Stellungnahme in Richtung Justizministerium.

2025 kamen 147 Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr um

Wien - 147 Seniorinnen und Senioren sind im vergangenen Jahr nach Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben gekommen. Das waren um 27 mehr als im Jahr 2024 und die höchste Zahl seit dem Jahr 2012, betonte der VCÖ am Freitag unter Berufung auf Daten der Statistik Austria. Insgesamt starben 2025 nach Zahlen des Innenministeriums 397 Menschen im Straßenverkehr. Der VCÖ forderte verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem.

Billa stoppt eigene Hauszustellung per 31. Jänner

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - Die Supermarktkette Billa stellt die eigene Hauszustellung per 31. Jänner 2026 komplett ein. Weiterhin bietet der Lebensmittelhändler "Click & Collect" sowie die Lieferung von kleinen Bestellungen durch Foodora an. Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen mit einem spürbaren Mehrumsatz durch den Online-Rückzug der Lebensmittelkette und bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Bestellungen vor. Billa stoppt nun auch die eigene Hauszustellung in Ostösterreich.

Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt

Rom - Der Prozess um das schwere Schiffsunglück von Cutro vom 26. Februar 2023 vor der süditalienischen Küste mit zig toten Flüchtlinge wird am Freitag in der kalabrischen Stadt Crotone fortgesetzt. Das Verfahren war kurz nach der Eröffnung am 14. Jänner aus technischen Gründen auf den 30. Jänner vertagt worden. Sechs Offiziere der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei sind wegen fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung angeklagt.

Semesterferien-Start in Wien und Niederösterreich

Wien - Nach dem Unterricht am Freitag starten in Wien und Niederösterreich für rund eine halbe Mio. Schülerinnen und Schüler die einwöchigen Semesterferien. Zuvor erhalten sie noch ihre Schulnachricht, mit der sie über ihren Leistungsstand zur Hälfte des Schuljahrs informiert werden. Ab Freitagnachmittag dürfte es daher auf den Wiener Stadtausfahrten zu Verkehrsproblemen kommen, am Samstag sind vor allem die Zufahrten zu Skigebieten betroffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red