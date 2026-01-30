Wohl kein Regierungsshutdown in den USA

Bangalore/Washington - In den USA ist ein längerer Shutdown der Bundesbehörden vermutlich vorerst abgewendet: Das Weiße Haus und die Demokraten erzielten in der Nacht auf Freitag einen Kompromiss im Streit um schärfere Auflagen für Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. US-Präsident Donald Trump von den Republikanern erklärte in seinem Onlinedienst Truth Social, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung geschlossen, wodurch fünf der sechs Teile des Budgetgesetzes verabschiedet werden könnten.

Trump will Milliarden Schadenersatz für geleakte Steuerdaten

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump und seine beiden ältesten Söhne haben das US-Finanzministerium und eine untergeordnete Behörde wegen Weitergabe von Steuerunterlagen ihres Privatunternehmens Trump Organization an Medien verklagt. Sie fordern mindestens 10 Milliarden Dollar Schadenersatz (etwa 8,4 Milliarden Euro), wie aus der am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gericht im Staat Florida eingereichten Klage hervorgeht. Trump habe die Klage als Privatperson eingereicht, heißt es darin.

Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Wien - Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Keine Entwarnung für von Erdrutsch bedrohten Ort Niscemi

Rom - Keine Entwarnung für die von einem Erdrutsch bedrohte Stadt Niscemi im Süden Siziliens: In der ausgewiesenen roten Zone seien weiterhin laute Grollgeräusche zu hören, die darauf hinwiesen, dass sich der Boden noch talwärts bewege, hieß es am Freitag. Der massive Erdrutsch übertrifft nach Angaben des Chefs des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, sogar das Ausmaß der Vajont-Katastrophe von 1963, eine der größten Naturkatastrophen, die sich je in Europa ereignet habe.

2025 kamen 147 Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr um

Wien - 147 Seniorinnen und Senioren sind im vergangenen Jahr nach Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben gekommen. Das waren um 27 mehr als im Jahr 2024 und die höchste Zahl seit dem Jahr 2012, betonte der VCÖ am Freitag unter Berufung auf Daten des Innenministeriums (BMI). Insgesamt starben 2025 nach Zahlen des BMI 397 Menschen im Straßenverkehr. Der VCÖ forderte verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem.

Kritik der Volksanwaltschaft nach Tod von Häftling in NÖ

Hirtenberg/Wien/Eisenstadt - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) hat die Volksanwaltschaft am Freitag mit Kritik reagiert. Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) ortete anhand der medialen Berichterstattung "Aspekte eines Systemversagens, auf das wir seit langem hinweisen". Es "hätte nicht so weit kommen müssen, wenn Empfehlungen der Volksanwaltschaft umgesetzt worden wären", betonte Schwarz in einer der APA übermittelten Stellungnahme in Richtung Justizministerium.

Billa stoppt eigene Hauszustellung per 31. Jänner

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - Die Supermarktkette Billa stellt die eigene Hauszustellung per 31. Jänner 2026 komplett ein. Weiterhin bietet der Lebensmittelhändler "Click & Collect" sowie die Lieferung von kleinen Bestellungen durch Foodora an. Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen mit einem spürbaren Mehrumsatz durch den Online-Rückzug der Lebensmittelkette und bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Bestellungen vor. Billa stoppt nun auch die eigene Hauszustellung in Ostösterreich.

Zwei Personen in Hamburg von U-Bahn überrollt

Hamburg - In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet. Nach ersten Erkenntnissen hätten beide Personen unabhängig voneinander an der Bahnsteigkante gestanden, erklärte die Hamburger Polizei am Freitag. Beim Einfahren der U-Bahn habe eine Person die andere gepackt und beide gemeinsam auf die Gleise gestürzt.

red