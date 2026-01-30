Wohl kein Regierungsshutdown in den USA

Bangalore/Washington - In den USA ist ein längerer Shutdown der Bundesbehörden vermutlich vorerst abgewendet: Das Weiße Haus und die Demokraten erzielten in der Nacht auf Freitag einen Kompromiss im Streit um schärfere Auflagen für Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. US-Präsident Donald Trump von den Republikanern erklärte in seinem Onlinedienst Truth Social, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung geschlossen, wodurch fünf der sechs Teile des Budgetgesetzes verabschiedet werden könnten.

Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Eine Flugzeugträgergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und "hoffentlich werden wir sie nicht nutzen müssen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Premiere für einen Dokumentarfilm über seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten in Washington. Er habe bereits Gespräche mit Teheran geführt und plane, weitere Gespräche zu führen, fügte Trump hinzu.

Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Wien - Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Trump macht von US-Migrationsbehörde Erschossenen herunter

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den von einem Mitarbeiter der Migrationsbehörden erschossenen Krankenpfleger und Aktivisten Alex Pretti als "Unruhestifter und womöglich Aufständischen" bezeichnet. Nach Veröffentlichung eines Videos, das Pretti elf Tage vor seinem Tod bei einer Auseinandersetzung mit Einsatzkräften zeigen soll, sei dessen Ansehen "stark gesunken", so Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, fast als ob er meinte, Prettis Tötung sei zurecht erfolgt.

Ukraine meldet neue russische Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht auf Freitag trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zusage Moskaus für eine Feuerpause erneut mit mehr als 100 Drohnen angegriffen. Die russischen Streitkräfte feuerten eine Rakete des Typs Iskander-M ab und setzten 111 Angriffsdrohnen ein, teilte die ukrainische Luftwaffe am Freitag mit. 80 Drohnen seien abgefangen worden. Vom Kreml ist die angekündigte Feuerpause bisher auch nicht bestätigt worden.

Keine Entwarnung für von Erdrutsch bedrohten Ort Niscemi

Rom - Keine Entwarnung für die von einem Erdrutsch bedrohte Stadt Niscemi im Süden Siziliens: In der ausgewiesenen roten Zone seien weiterhin laute Grollgeräusche zu hören, die darauf hinwiesen, dass sich der Boden noch talwärts bewege, hieß es am Freitag. Der massive Erdrutsch übertrifft nach Angaben des Chefs des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, sogar das Ausmaß der Vajont-Katastrophe von 1963, eine der größten Naturkatastrophen, die sich je in Europa ereignet habe.

Zwei Personen in Hamburg von U-Bahn überrollt

Hamburg - In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet. Nach ersten Erkenntnissen hätten beide Personen unabhängig voneinander an der Bahnsteigkante gestanden, erklärte die Hamburger Polizei am Freitag. Beim Einfahren der U-Bahn habe eine Person die andere gepackt und beide gemeinsam auf die Gleise gestürzt.

Israels Armee tötete drei "Terroristen" im Gazastreifen

Jerusalem/Gaza - Israels Armee hat bei einem Einsatz im Süden des weitgehend abgeriegelten Gazastreifen nach eigenen Angaben drei "Terroristen" getötet. Insgesamt acht Verdächtige seien beobachtet worden, wie sie nahe der Stadt Rafah aus einem Tunnel stiegen, erklärte die Armee am Freitag. Bei einem Angriff der Luftwaffe seien "drei Terroristen eliminiert" worden. Zudem seien weitere Angriffe in der Gegend ausgeführt worden. Soldaten seien im Einsatz, um die übrigen "Terroristen" aufzuspüren.

