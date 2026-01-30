Tote in Pensionistenheim - Tatverdächtiger festgenommen

Wien - In dem Fall um eine 87-Jährige, die vor zehn Tagen tot in ihrem Bett in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausgeforscht, es handelt sich dabei um einen 61-jährigen Mann. In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Frau stand, wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen befinden sich "in einer sensiblen Phase", man wolle sie nicht gefährden.

Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Wien - Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Eine Flugzeugträgergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und "hoffentlich werden wir sie nicht nutzen müssen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Premiere für einen Dokumentarfilm über seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten in Washington. Er habe bereits Gespräche mit Teheran geführt und plane, weitere Gespräche zu führen, fügte Trump hinzu.

Ukraine meldet neue russische Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht auf Freitag trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zusage Moskaus für eine Feuerpause erneut mit mehr als 100 Drohnen angegriffen. Die russischen Streitkräfte setzten laut ukrainischer Luftwaffe 111 Angriffsdrohnen ein, 80 Drohnen seien abgefangen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt indes den Zeitplan für die nächste Runde der von den USA vermittelten Gespräche mit Russland infrage.

Trump macht von US-Migrationsbehörde Erschossenen herunter

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den von einem Mitarbeiter der Migrationsbehörden erschossenen Krankenpfleger und Aktivisten Alex Pretti als "Unruhestifter und womöglich Aufständischen" bezeichnet. Nach Veröffentlichung eines Videos, das Pretti elf Tage vor seinem Tod bei einer Auseinandersetzung mit Einsatzkräften zeigen soll, sei dessen Ansehen "stark gesunken", so Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, fast als ob er meinte, Prettis Tötung sei zurecht erfolgt.

Keine Entwarnung für von Erdrutsch bedrohten Ort Niscemi

Rom - Keine Entwarnung für die von einem Erdrutsch bedrohte Stadt Niscemi im Süden Siziliens: In der ausgewiesenen roten Zone seien weiterhin laute Grollgeräusche zu hören, die darauf hinwiesen, dass sich der Boden noch talwärts bewege, hieß es am Freitag. Der massive Erdrutsch übertrifft nach Angaben des Chefs des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, sogar das Ausmaß der Vajont-Katastrophe von 1963, eine der größten Naturkatastrophen, die sich je in Europa ereignet habe.

Mordermittlungen zu zwei Toten in Hamburger U-Bahnstation

Hamburg - Nach dem Tod von zwei Menschen auf den Gleisen einer U-Bahnstation in der norddeutschen Stadt Hamburg ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Menschen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.

