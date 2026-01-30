Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Gleichzeitig stellte er klar, dass das Ergebnis einer Volksbefragung für die Regierung bindend sein werde. Für ihn steht überdies fest, dass ein Milizsystem ohne verpflichtende Übungen den Anforderungen an das Bundesheer nicht gerecht werden könne.

Tote in Pensionistenheim - Tatverdächtiger festgenommen

Wien - In dem Fall um eine 87-Jährige, die vor zehn Tagen tot in ihrem Bett in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausgeforscht, es handelt sich dabei um einen 61-jährigen Mann. In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Frau stand, wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen befinden sich "in einer sensiblen Phase", man wolle sie nicht gefährden.

Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Wien - Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Kreml bestätigt Trump-Bitte nach Feuerpause in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kreml eine persönliche Bitte von US-Präsident Donald Trump erhalten, die Angriffe auf Kiew bis zum 1. Februar einzustellen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte sich jedoch nicht dazu äußern, wie Russland auf die Anfrage reagiert. Vorerst gingen die Angriffe der russischen Armee weiter: In der Nacht auf Freitag griff Russland laut ukrainischer Armee mit mehr als 100 Drohnen an, von denen 80 abgefangen worden seien.

Ein Drittel der 90 Unimarktfilialen sperrt zu

Wien/Traunstein - Einen Tag nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigte, hat am Freitag auch Rewe die Genehmigung für 20 Filialen erhalten. Für rund 30 der insgesamt 90 Filialen wurden jedoch keine Nachfolger gefunden, sie werden in den kommenden Monaten geschlossen, teilte Unimarkt in einer Aussendung mit. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde ein Sozialplan eingerichtet.

Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Eine Flugzeugträgergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und "hoffentlich werden wir sie nicht nutzen müssen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Premiere für einen Dokumentarfilm über seine Ehefrau Melania Trump vor Journalisten in Washington. Er habe bereits Gespräche mit Teheran geführt und plane, weitere Gespräche zu führen, fügte Trump hinzu.

Mordermittlungen zu zwei Toten in Hamburger U-Bahnstation

Hamburg - Nach dem Tod von zwei Menschen auf den Gleisen einer U-Bahnstation in der norddeutschen Stadt Hamburg ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Menschen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.

