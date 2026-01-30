Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten.

Tote in Pensionistenheim - Tatverdächtiger festgenommen

Wien - In dem Fall um eine 87-Jährige, die vor zehn Tagen tot in ihrem Bett in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausgeforscht, es handelt sich dabei um einen 61-jährigen Mann. In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Frau stand, wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen befinden sich "in einer sensiblen Phase", man wolle sie nicht gefährden.

Israel gibt Zahl Getöteter im Gaza-Krieg mit 70.000 an

Jerusalem - Israels Militär geht israelischen Medienberichten zufolge inzwischen selbst von rund 70.000 im Krieg im Gazastreifen getöteten Palästinensern aus. Bis dato hatte Israel die von den dortigen Hamas-Gesundheitsbehörden veröffentlichten Opferzahlen angezweifelt und deren Vertrauenswürdigkeit infrage gestellt. Wie führende israelische Medien am Freitag unter Berufung auf hochrangige Militärvertreter berichteten, ist das Israels Armee nun zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt.

Gesundheitsministerium legt Plan zur Krebsbekämpfung vor

Wien - Mehr qualitätsgesicherte Screenings, eine stärker vernetzte Patientenversorgung und mehr Gesundheitsförderung sollen die Bekämpfung von Krebs in Österreich erleichtern. Das gaben das Gesundheitsministerium und die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt, bei der beide erstmals das überarbeitete Krebsrahmenprogramm vorstellten. Der Plan soll die Richtung für die Krebsbekämpfung bis 2035 vorgeben - gesetzlich bindend ist er aber nicht.

Keine Kreml-Festlegung zu begrenzter Waffenruhe in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland will sich öffentlich nicht darauf festlegen, ob das Land der Bitte von US-Präsident Donald Trump nach einer begrenzten Waffenruhe mit der Ukraine nachkommt. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte nach russischen Agenturmeldungen zwar die Anfrage Trumps. Er äußerte sich aber nicht dazu, wie der russische Staatschef Wladimir Putin darauf reagiert habe. Trump hatte zuvor gesagt, Putin habe der Bitte zugestimmt.

Ermittlungen nach Großbrand von Crans-Montana ausgeweitet

Crans-Montana - Einen Monat nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf eine vierte Person ausgeweitet. Der heutige Leiter des Dienstes für öffentliche Sicherheit der Gemeinde wird am kommenden Freitag als Beschuldigter einvernommen. Seine Anwälte Nicolas Rivard und Fr�d�ric Pitteloud bestätigten am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS.

Trump: "Hoffentlich" kein Angriff auf den Iran notwendig

Washington/Teheran/Jerusalem - US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Eine Flugzeugträgergruppe befinde sich auf dem Weg zum Iran und "hoffentlich werden wir sie nicht nutzen müssen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Der Iran kündigte indes für den Fall eines US-Angriffs einen sofortigen Gegenschlag an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bot an, in den Spannungen zwischen beiden Ländern zu vermitteln.

Ein Drittel der 90 Unimarktfilialen sperrt zu

Wien/Traunstein - Einen Tag nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigte, hat am Freitag auch Rewe die Genehmigung für 20 Filialen erhalten. Für rund 30 der insgesamt 90 Filialen wurden jedoch keine Nachfolger gefunden, sie werden in den kommenden Monaten geschlossen, teilte Unimarkt in einer Aussendung mit. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde ein Sozialplan eingerichtet.

