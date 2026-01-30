Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten. Die SPÖ lehnt dies ab.

Tote in Pensionistenheim - Tatverdächtiger festgenommen

Wien - In dem Fall um eine 87-Jährige, die vor zehn Tagen tot in ihrem Bett in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausgeforscht, es handelt sich dabei um einen 61-jährigen Mann. In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Frau stand, wurde von der Polizei nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen befinden sich "in einer sensiblen Phase", man wolle sie nicht gefährden.

Regierungskoalition in den Niederlanden steht

Den Haag - Gut drei Monate nach der Parlamentswahl steht die neue Regierungskoalition in den Niederlanden. Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale legten in Den Haag ihr Koalitionsabkommen vor - unter dem Motto "An die Arbeit". "Heute schlagen wir einen neuen Kurs für unser Land ein", sagte der wahrscheinlich neue Regierungschef, der linksliberale Rob Jetten (38).

Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe in Ukraine bis Sonntag zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach Angaben des Kremls der Bitte von US-Präsident Donald Trump um eine begrenzte Waffenruhe in der Ukraine bis Sonntag zugestimmt. Dies solle eine günstige Atmosphäre für Verhandlungen schaffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtensendung "Westi" des Staatsfernsehens in Moskau. Auch Trump hatte zuvor gesagt, Putin folge dieser Bitte. Zunächst waren dazu am Freitag jedoch keine Angaben aus Moskau gemacht worden.

Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

Washington - Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das gab US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Powell führt die Federal Reserve noch bis Mai.

Ermittlungen nach Großbrand von Crans-Montana ausgeweitet

Crans-Montana - Einen Monat nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf eine vierte Person ausgeweitet. Der heutige Leiter des Dienstes für öffentliche Sicherheit der Gemeinde wird am kommenden Freitag als Beschuldigter einvernommen. Seine Anwälte Nicolas Rivard und Fr�d�ric Pitteloud bestätigten am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS.

Ein Drittel der 90 Unimarktfilialen sperrt zu

Wien/Traunstein - Einen Tag nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigte, hat am Freitag auch Rewe die Genehmigung für 20 Filialen erhalten. Für rund 30 der insgesamt 90 Filialen wurden jedoch keine Nachfolger gefunden, sie werden in den kommenden Monaten geschlossen, teilte Unimarkt in einer Aussendung mit. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde ein Sozialplan eingerichtet.

Tourismus erreichte 2025 neue Höhen

Wien - Urlaub in Österreich erfreut sich ungebremst zunehmender Beliebtheit. 2025 haben die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Summe erneut einen Nächtigungsrekord verbucht, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Demnach kletterten die Übernachtungen gegenüber dem Jahr davor um 1,9 Prozent auf 157,27 Millionen. Die Gästezahl erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 48,17 Millionen. Besonders kräftig legte der Städtetourismus zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red