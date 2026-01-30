Putin stimmt Feuerpause für Kiew bis Sonntag zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat einer Bitte von US-Präsident Donald Trump zugestimmt und die Luftangriffe auf Kiew vorerst eingestellt. Dies solle ein günstiges Umfeld für Friedensverhandlungen schaffen, teilte der Kreml am Freitag mit. Die Ukraine signalisierte im Gegenzug Bereitschaft, Angriffe auf russische Raffinerien auszusetzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte jedoch, es handle sich nicht um eine formelle Waffenruhe, sondern eher um eine "Gelegenheit".

Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten. Die SPÖ lehnt dies ab.

Iran zu Atomgesprächen "auf Augenhöhe" bereit

Washington/Teheran/Jerusalem - Inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat sich Teheran zu einer Wiederaufnahme der Gespräche über sein Atomprogramm bereit erklärt. Entsprechende Verhandlungen müssten "fair und auf Augenhöhe" stattfinden und dürften keine Debatten über die Raketenbestände oder Verteidigungskapazitäten seines Landes beinhalten, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag in Istanbul vor Journalisten.

Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

Washington - Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das gab US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Powell führt die Federal Reserve noch bis Mai.

Tourismus erreichte 2025 neue Höhen

Wien - Urlaub in Österreich erfreut sich ungebremst zunehmender Beliebtheit. 2025 haben die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Summe erneut einen Nächtigungsrekord verbucht, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Demnach kletterten die Übernachtungen gegenüber dem Jahr davor um 1,9 Prozent auf 157,27 Millionen. Die Gästezahl erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 48,17 Millionen. Besonders kräftig legte der Städtetourismus zu.

Regierungskoalition in den Niederlanden steht

Den Haag - Gut drei Monate nach der Parlamentswahl steht die neue Regierungskoalition in den Niederlanden. Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale legten in Den Haag ihr Koalitionsabkommen vor - unter dem Motto "An die Arbeit". "Heute schlagen wir einen neuen Kurs für unser Land ein", sagte der wahrscheinlich neue Regierungschef, der linksliberale Rob Jetten (38). Er kann für seine Partei D66 der erste Ministerpräsident werden und wird nun sein Kabinett zusammenstellen.

LH-Vorsitzender Mattle berät mit Van der Bellen

Wien/Innsbruck - Der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz Anton Mattle (ÖVP) hat am Freitagnachmittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Art Antrittsbesuch abgestattet. Dabei will der Tiroler Landeshauptmann das Staatsoberhaupt über seine Pläne zur Reformpartnerschaft informieren. Er komme auch als "Mahner", sagte er vor der Begegnung zu Journalisten. Nicht nur die Koalition müsse in der Frage eins werden, auch die Opposition sei gefordert: "Alle sind in der Pflicht."

