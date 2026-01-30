Putin stimmt Feuerpause für Kiew bis Sonntag zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat einer Bitte von US-Präsident Donald Trump zugestimmt und die Luftangriffe auf Kiew vorerst eingestellt. Dies solle ein günstiges Umfeld für Friedensverhandlungen schaffen, teilte der Kreml am Freitag mit. Die Ukraine signalisierte im Gegenzug Bereitschaft, Angriffe auf russische Raffinerien auszusetzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte jedoch, es handle sich nicht um eine formelle Waffenruhe, sondern eher um eine "Gelegenheit".

Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten. Die SPÖ lehnt dies ab.

Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Leoben - Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag ein Elfjähriger getötet worden. Laut Polizei liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, nähere Einzelheiten zur Todesart oder einer Tatwaffe gab es vorerst nicht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen die 39-jährige Mutter des Buben. Sie wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv übernommen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

US-Regierung veröffentlichte neue Epstein-Dokumente

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat viele weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Enthalten sind mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Enthalten ist auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen hat, wie der stellvertretende Justizminister Todd Blanche berichtete.

Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

Washington - Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das gab US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Powell führt die Federal Reserve noch bis Mai.

Tourismus erreichte 2025 neue Höhen

Wien - Urlaub in Österreich erfreut sich ungebremst zunehmender Beliebtheit. 2025 haben die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Summe erneut einen Nächtigungsrekord verbucht, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Demnach kletterten die Übernachtungen gegenüber dem Jahr davor um 1,9 Prozent auf 157,27 Millionen. Die Gästezahl erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 48,17 Millionen. Besonders kräftig legte der Städtetourismus zu.

Regierungskoalition in den Niederlanden steht

Den Haag - Gut drei Monate nach der Parlamentswahl steht die neue Regierungskoalition in den Niederlanden. Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale legten in Den Haag ihr Koalitionsabkommen vor - unter dem Motto "An die Arbeit". "Heute schlagen wir einen neuen Kurs für unser Land ein", sagte der wahrscheinlich neue Regierungschef, der linksliberale Rob Jetten (38). Er kann für seine Partei D66 der erste Ministerpräsident werden und wird nun sein Kabinett zusammenstellen.

Wiener Börse verabschiedet sich mit Plus aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat sich zum Wochenausklang mit einem Plus aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss am Freitag mit plus 0,47 Prozent auf 5.604,90 Einheiten. Der heimische Leitindex zeigte sich nach dem Vortagesverlust wieder erholt. Der ATX Prime legte um 0,39 Prozent auf 2.779,34 Punkte zu. Die Werte der europäischen Leitbörsen stiegen ebenfalls. RBI-Aktien gewannen 0,71 Prozent nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses 2025. Bajaj Mobility legten 2,86 Prozent zu.

