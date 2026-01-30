Ukraine-Krieg: Angriffe auf Energie-Infrastruktur ausgesetzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer von den USA angestoßenen Vereinbarung haben Russland und die Ukraine ihre Angriffe auf Energieziele eingestellt. "In all unseren Regionen gab es von Donnerstagabend bis Freitag tatsächlich keine Angriffe auf Energieanlagen", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Auch die Ukraine habe im Gegenzug auf Schläge gegen russische Energieanlagen verzichtet. Russland konzentriere sich nun stattdessen auf Logistikziele wie Eisenbahnknotenpunkte.

Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten. Die SPÖ lehnt dies ab.

Goldpreis bricht um 10 Prozent ein - Silber um 25 Prozent

Wien - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd sind die Preise für Gold und Silber am Freitagabend massiv unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen auf einsetzende aggressive Gewinnmitnahmen bei den Preisen der Edelmetalle, nachdem diese zuletzt beachtlich zugelegt hatten. Der Ausverkauf war breit angelegt im Edelmetallsektor, auch Platin und Palladium verzeichneten deutliche zweistellige Kursverluste.

Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Leoben - Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag ein Elfjähriger getötet worden. Laut Polizei liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, nähere Einzelheiten zur Todesart oder einer Tatwaffe gab es vorerst nicht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen die 39-jährige Mutter des Buben. Sie wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv übernommen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

US-Regierung veröffentlichte neue Epstein-Dokumente

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat viele weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Enthalten sind mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Enthalten ist auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen hat, wie der stellvertretende Justizminister Todd Blanche berichtete.

Regierungskoalition in den Niederlanden steht

Den Haag - Gut drei Monate nach der Parlamentswahl steht die neue Regierungskoalition in den Niederlanden. Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale legten in Den Haag ihr Koalitionsabkommen vor - unter dem Motto "An die Arbeit". "Heute schlagen wir einen neuen Kurs für unser Land ein", sagte der wahrscheinlich neue Regierungschef, der linksliberale Rob Jetten (38). Er kann für seine Partei D66 der erste Ministerpräsident werden und wird nun sein Kabinett zusammenstellen.

Iran zu Atomgesprächen "auf Augenhöhe" bereit

Washington/Teheran/Jerusalem - Inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat sich Teheran zu einer Wiederaufnahme der Gespräche über sein Atomprogramm bereit erklärt. Entsprechende Verhandlungen müssten "fair und auf Augenhöhe" stattfinden und dürften keine Debatten über die Raketenbestände oder Verteidigungskapazitäten seines Landes beinhalten, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag in Istanbul vor Journalisten.

Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

Washington - Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das gab US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Powell führt die Federal Reserve noch bis Mai.

