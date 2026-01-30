Ukraine-Krieg: Angriffe auf Energie-Infrastruktur ausgesetzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einer von den USA angestoßenen Vereinbarung haben Russland und die Ukraine ihre Angriffe auf Energieziele eingestellt. "In all unseren Regionen gab es von Donnerstagabend bis Freitag tatsächlich keine Angriffe auf Energieanlagen", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Auch die Ukraine habe im Gegenzug auf Schläge gegen russische Energieanlagen verzichtet. Russland konzentriere sich nun stattdessen auf Logistikziele wie Eisenbahnknotenpunkte.

Stocker will Volksbefragung zu Wehrdienstreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Wehrdienstreform entscheiden lassen. Das kündigte er am Freitag beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien an. Noch für heuer stellte er zudem eine umfassende Gesundheitsreform im Sinne der Patientenversorgung in Aussicht. Einschnitte soll es aber für Asylwerber geben: Geht es nach dem ÖVP-Chef, werden diese nur noch eine medizinische Basisversorgung erhalten. Die SPÖ lehnt dies ab.

Insasse der JA Hirtenberg gestorben - Beamter suspendiert

Wien - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) gibt es erste Konsequenzen. Ein Beamter wurde vom Dienst suspendiert und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) entschuldigte sich für "Fehlverhalten" bei der Familie des toten Mannes, wie die "Zeit im Bild" am Freitagabend im ORF berichtete. Ein interner Bericht der Generaldirektion belege schwere Fehler: Die Analyse habe die Ministerin nun dazu veranlasst, auch zwei Disziplinaranzeigen einzubringen.

Gold und Silber weiten Verluste aus

Wien - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben Gold und Silber im US-Handel ihre Verluste ausgeweitet. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf knapp unter 4.700 US-Dollar. Zuletzt notierte er etwa 60 Dollar über der Marke. Seit Jahresbeginn liegt die Feinunze noch zehn Prozent im Plus. Beim Silber war die Entwicklung noch deutlich dramatischer. Zuletzt kostete eine Feinunze gut 74 Dollar. Zeitweise fiel der Preis auch unter diese Marke.

Laut Richterin keine Todesstrafe für Luigi Mangione

New York - Mehr als ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York hat eine Richterin die Möglichkeit der Todesstrafe für den angeklagten Luigi Mangione ausgeschlossen. Eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung sei aber als Strafe nach wie vor möglich, entschied Richterin Margaret Garnett in New York. Zudem entschied Garnett, dass bei der Festnahme von Mangione in einem Rucksack gefundene Beweisstücke in dem Prozess verwendet werden dürfen.

Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Leoben - Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag ein Elfjähriger getötet worden. Laut Polizei liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, nähere Einzelheiten zur Todesart oder einer Tatwaffe gab es vorerst nicht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen die 39-jährige Mutter des Buben. Sie wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv übernommen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

US-Regierung veröffentlichte neue Epstein-Dokumente

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat am Freitag etliche weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Enthalten sind dem Ministerium zufolge mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und mehr als 100.000 Fotos. Darunter sei auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen habe, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche bei einer Pressekonferenz.

"Kevin - Allein zu Haus"-Schauspielerin O'Hara gestorben

Ottawa/Hollywood - Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit "Kevin - Allein zu Haus" die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach "kurzer Krankheit" in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management am Freitag mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt. Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera - unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in "Beetlejuice" (1988) und in der Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" (2024).

