Bund feierte 2025 einen Budget-Erfolg

Wien - Der Bund hat im Vorjahr seine Budgetziele übererfüllt. Laut dem Samstagfrüh publizierten vorläufigen Erfolg für 2025 war der Finanzierungssaldo mit einem Minus von 14,4 Milliarden Euro um 3,7 Milliarden Euro besser als im Budget-Voranschlag angenommen. Wie es gesamtstaatlich - also inklusive Länder und Gemeinden - aussieht, wird man allerdings erst Ende März wissen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erkennt einen Sanierungserfolg dank eines strengen Budgetvollzugs.

Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach einem erklärten vorübergehenden Verzicht auf den Beschuss von Energieanlagen dem Verteidigungsministerium zufolge seine Angriffe auf andere Ziele fortgesetzt. Es seien von den ukrainischen Streitkräften genutzte Objekte der Verkehrsinfrastruktur und Munitionsdepots beschossen worden, teilte das russische Ministerium am Samstag mit. Am Sonntag sollen in Abu Dhabi die direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein mögliches Kriegsende weitergehen.

Mehrere Explosionen im Iran nach Drohungen Trumps

Teheran/Washington - Inmitten wachsender Kriegssorgen haben sich im Iran mehrere Explosionen ereignet. Eine wurde von iranischen Medien in der Hafenmetropole Bandar Abbas am Persischen Golf gemeldet. Betroffen sei ein Wohngebäude in der südlichen Stadt Bandar Abbas, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Katastrophenschutz der Provinz Hormuzgan. Berichte, wonach der Marinechef der Revolutionsgarden getötet worden sei, dementierte die paramilitärische Formation.

Toxin in Babynahrung: Danone ruft Produkte zurück

Wien - Nach dem Branchenskandal um verunreinigte Babynahrung hat der französische Konzern Danone in Österreich vier Chargen des Produkts Aptamil zurückgerufen. Der Rückruf erfolge aufgrund des möglichen Vorhandenseins des Bakteriengifts Cereulid, teilte Danone am Samstag mit. Der Schritt sei in Abstimmung mit den österreichischen Behörden getroffen worden und betreffe ausschließlich die vier Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum.

Leoben: Verdacht gegen Mutter nach Tod eines Buben erhärtet

Leoben - Nach ersten Ermittlungen im Fall des getöteten Elfjährigen im steirischen Leoben hat sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter erhärtet. Die Polizei gab am Samstag in einer Aussendung Details zum Tathergang bekannt. Demnach habe die alleinerziehende Frau am Freitagnachmittag selbst die Rettung aufgrund einiger Schnittverletzungen gerufen. Im Zuge des Einsatzes fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des Kindes vor und alarmierten umgehend die Polizei.

Engel mit Meloni-Gesicht in italienischer Kirche

Rom - In der römischen Basilika San Lorenzo in Lucina wirft ein Restaurierungseingriff Fragen auf. Nach einem Bericht der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Samstagsausgabe) weist einer der Engel am Grabmal des letzten italienischen Königs Umberto II. auffällige Gesichtszüge auf, die stark an Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erinnern. Der Engel flankiert das marmorne Grabmal Umbertos II., der 1946 ins Exil ging.

